Як довго чекають на відстрочку і чи можуть за цей час забрати в ЗСУ: пояснення юриста

Чи можуть мобілізувати з правом на відстрочку?

Статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено категорії військовозобов’язаних громадян, що не підлягають призову, та, відповідно, мають право на відстрочку від мобілізації.

Разом із тим, саме наявність підстав для отримання відстрочки не перешкоджає мобілізації, каже Анастасія Швиткіна.

"Тобто навіть за наявності підстав для відстрочки, якщо людина не зверталася до ТЦК та СП з метою оформлення такої відстрочки, її можуть мобілізувати, і такі дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки є законними", – зазначає співрозмовниця.

Пунктом 60 Постанови Кабміну №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" визначено, що до ухвалення комісією рішення (щодо надання відстрочки або відмови у цьому) військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Фактично виходить, що мобілізувати не можуть, поки ТЦК та СП прийняли і розглядають заяву на відстрочку.

Як податися на відстрочку

Щоб скористатися правом на відстрочку під час мобілізації, треба отримати відповідну довідку від ТЦК та СП або відмітку у застосунку Резерв+.

"Для отримання відстрочки можна скористатися функціоналом застосунку Резерв+ або особисто звернутися до ТЦК та СП із відповідною заявою про надання відстрочки від мобілізації. Залежно від позиції територіального центру комплектування та соціальної підтримки таку заяву, можна подати особисто прибувши до установи або ж надіслати її поштою рекомендованим листом", – описує процедуру юрист.

Чи довго розглядають заяву?

Як правило, строк розгляду такої заяви комісією складає до 7 календарних днів, а у деяких випадках – до 15 календарних днів, зазначає юрист.

За результатами розгляду такої заяви та поданих документів, військовозобов’язаному може бути надано відстрочку від мобілізації або відмовлено у зв’язку із відсутністю підстав для її надання.

Які проблеми бувають з подачею заявок

Фахівець зазначає, що бувають іноді існують суттєві проблеми з процедурою подання заяви на відстрочку від мобілізації: не всі ТЦК надають належне підтвердження її прийняття (відмітка, реєстраційний номер, фото), а без цього довести факт звернення майже неможливо.

Буває, що людей мобілізують під час розгляду заяви або навіть до її подання.

"Це пов’язано з тим, що працівники ТЦК та СП свідомо ігнорують факт подання заяви на отримання відстрочки, вважають таку заяву поданою безпідставно або не визнають факт подання такої заяви", – каже вона.

Тому важливо наполягати на реєстрації заяви в день подання та вимагати офіційне підтвердження. Наявність підстав для відстрочки не захищає від мобілізації без оформленого статусу, тому підтвердження має бути документально зафіксоване.