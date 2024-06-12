Водій, у якого менш як два роки стажу, вважається початківцем, тому для нього діють обмеження швидкості - не вище 70 км. на годину. А на його авто рекомендують встановлювати відповідний знак.

РБК-Україна розповідає про те, чи загрожує водію покарання за відсутність на авто знака "початківець".

Як має виглядати знак і де його краще розміщувати

На авто, власники яких мають менш як два роки стажу, встановлюють знак "Обмеження максимальної швидкості" - це кругла наклейка з червоною облямівкою та цифрами 70 усередині. Саме ця позначка вказує, що водій - початківець.

Втім нерідко на авто також можна побачити знак у вигляді трикутника у червоній облямівці, а в середині літера "Н" (У). Цей знак можна розміщувати тільки на навчальних авто, а не на авто водіїв-початківців, як багато хто помилково вважає.

Додамо також, що 4 травня цього набула чинності норма ПДР, що навчальні авто замість знаку "У" маркуватимуть позначкою "Н". Оскільки слова "учбовий" є калькою з російської, українською правильно - "навчальний".

Розміщувати знак про обмеження швидкості потрібно таким чином, щоб він не загороджував вам огляд і разом із тим, щоб його бачили інші учасники дорожнього руху. Найкраще місце для нього - лівий верхній кут заднього скла машини.

Знак можна купити в інтернеті (скриншот)