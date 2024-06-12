Як довго на авто має бути знак "водій-початківець" і чи дадуть штраф за його відсутність
Водій, у якого менш як два роки стажу, вважається початківцем, тому для нього діють обмеження швидкості - не вище 70 км. на годину. А на його авто рекомендують встановлювати відповідний знак.
РБК-Україна розповідає про те, чи загрожує водію покарання за відсутність на авто знака "початківець".
Як має виглядати знак і де його краще розміщувати
На авто, власники яких мають менш як два роки стажу, встановлюють знак "Обмеження максимальної швидкості" - це кругла наклейка з червоною облямівкою та цифрами 70 усередині. Саме ця позначка вказує, що водій - початківець.
Втім нерідко на авто також можна побачити знак у вигляді трикутника у червоній облямівці, а в середині літера "Н" (У). Цей знак можна розміщувати тільки на навчальних авто, а не на авто водіїв-початківців, як багато хто помилково вважає.
Додамо також, що 4 травня цього набула чинності норма ПДР, що навчальні авто замість знаку "У" маркуватимуть позначкою "Н". Оскільки слова "учбовий" є калькою з російської, українською правильно - "навчальний".
Розміщувати знак про обмеження швидкості потрібно таким чином, щоб він не загороджував вам огляд і разом із тим, щоб його бачили інші учасники дорожнього руху. Найкраще місце для нього - лівий верхній кут заднього скла машини.
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Яке покарання буде за відсутність знаку "водій-початківець"
Спеціальний знак, що вказує, що за кермом водій-початківець, допомагає іншим учасникам дорожнього руху бути більш обережними під час їзди - тримати більшу дистанцію, не підрізати тощо. Але згідно із законом, такий знак не є обов'язковим і, відповідно, за його відсутність покарання не передбачено.
У разі зупинки поліцією та перевірки документів, водієві можуть рекомендувати встановити цей знак на термін два роки з моменту отримання прав, але якщо його не буде, то штраф не випишуть.
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Під час підготовки публікації використали матеріали: ПДР і Аutoshkola.com.ua.
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