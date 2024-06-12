Водитель, у которого менее двух лет стажа, считается начинающим, поэтому для него действуют ограничения скорости - не выше 70 км. в час. А на его авто рекомендуют устанавливать соответствующий знак.

РБК-Украина рассказывает о том, грозит ли водителю наказание за отсутствие на авто знака "новичок".

Как должен выглядеть знак и где его лучше размещать

На авто, владельцы которых имеют менее двух лет стажа, устанавливают знак "Ограничение максимальной скорости" - это круглая наклейка с красной каймой и цифрами 70 внутри. Именно эта отметка указывает, что водитель - новичок.

Однако нередко на авто также можно увидеть знак в виде треугольника в красной кайме, а в середине буквы "Н" (У). Этот знак можно размещать только на учебных авто, а не на авто водителей-новичков, как многие ошибочно считают.

Добавим также, что 4 мая этого вступила в силу норма ПДД, что учебные авто вместо знака "У" будут маркировать пометкой "Н". Поскольку слово "учбовий" является калькой из русского, на украинском правильно - "навчальний".

Размещать знак об ограничении скорости нужно таким образом, чтобы он не загораживал вам обзор и вместе с тем, чтобы его видели другие участники дорожного движения. Лучшее место для него - левый верхний угол заднего стекла машины.

Знак можно купить в интернете (скриншот)