Как долго на авто должен быть знак "водитель-новичок" и дадут ли штраф за его отсутствие
Водитель, у которого менее двух лет стажа, считается начинающим, поэтому для него действуют ограничения скорости - не выше 70 км. в час. А на его авто рекомендуют устанавливать соответствующий знак.
РБК-Украина рассказывает о том, грозит ли водителю наказание за отсутствие на авто знака "новичок".
Как должен выглядеть знак и где его лучше размещать
На авто, владельцы которых имеют менее двух лет стажа, устанавливают знак "Ограничение максимальной скорости" - это круглая наклейка с красной каймой и цифрами 70 внутри. Именно эта отметка указывает, что водитель - новичок.
Однако нередко на авто также можно увидеть знак в виде треугольника в красной кайме, а в середине буквы "Н" (У). Этот знак можно размещать только на учебных авто, а не на авто водителей-новичков, как многие ошибочно считают.
Добавим также, что 4 мая этого вступила в силу норма ПДД, что учебные авто вместо знака "У" будут маркировать пометкой "Н". Поскольку слово "учбовий" является калькой из русского, на украинском правильно - "навчальний".
Размещать знак об ограничении скорости нужно таким образом, чтобы он не загораживал вам обзор и вместе с тем, чтобы его видели другие участники дорожного движения. Лучшее место для него - левый верхний угол заднего стекла машины.
Знак можно купить в интернете (скриншот)
Какое наказание будет за отсутствие знака "водитель-новичок"
Специальный знак, указывающий, что за рулем водитель-новичок, помогает другим участникам дорожного движения быть более осторожными во время езды - держать большую дистанцию, не подрезать и т. д. Но по закону, такой знак не является обязательным и, соответственно, за его отсутствие наказание не предусмотрено.
В случае остановки полицией и проверки документов, водителю могут рекомендовать установить этот знак сроком на два года с момента получения прав, но если его не будет, то штраф не выпишут.
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При подготовке публикации использовали материалы: ПДД и Аutoshkola.com.ua.
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