Як дощ може зашкодити автомобілю: що необхідно знати водіям

Так, автомобілі від самого початку були задумані як транспорт для будь-якого сезону і будь-якої погоди. Але погодьтесь, що вода не є природньої стихією для пересічної автівки (про амфібії ми зараз не говоримо). Тож якщо власникові не байдуже до ресурсу машини і до безпеки руху в ній, зробити дещо для адаптації авто під дощову погоду не буде зайвим.

Салон і кузов

Коли машина не нова, дуже ймовірно, що в ній будуть якісь хоча б невеликі нещільності – і під час хорошого дощу вода їх обов’язково знайде. Водій це не завжди помічає, але дощова вода часто потроху потрапляє у різноманітні вентиляційні канали, під килими салону, в порожнини порогів, нутрощі дверей тощо. Це погано з точки зору збереження кузова, адже саме в таких умовах розпочинається його корозія.

Волога в інтер’єрі

На щастя, це проблема в першу чергу тільки для неуважних користувачів автомобілів. Якщо в машині залишають, випадково чи свідомо, відкритими вікна, півсалону виявиться мокрими. Насправді це неабияка неприємність, адже висушити сидіння швидко не вийде, так само як і електричне начиння дверей та торпедо.

Ходова

Типові проблемні вузли підвіски та кермового управління, якщо вони мають справні пильники-чохли, води не бояться. Але від дощової води для ходової є інша шкода, і чималенька. Якщо водій не помітить в калюжі грубу яму (а як він може її помітити?), він може легко розрубати шину, пом'яти або "розвалити" колісний диск, погнути важіль підвіски або тяги рульового управління. Тобто в таких умовах головне – не поспішати.

Гальма

Мокрий автомобіль гальмує гірше – "змащена" водою гальмівна система має знижену ефективність. В теперішніх машинах це відчувається частково, та й те тільки в перший момент гальмування, поки мокрі колодки і гальмівні диски не нагріються і не запрацюють ефективно. Тож з початком дощу водієві треба пам’ятати, що машина зараз буде гальмувати нештатно – і тут важливо не розгубитися і продовжити тиснути на педаль.

Гідроудар двигуна

Катастрофічна подія – в невідомому місці водій потрапляє у глибоку калюжу і його двигун ковтає трохи води через повітряний фільтр. Стиснутись в циліндрах вона, на відміну від повітря, не може, через що руйнуються деталі циліндро-поршневої групи. Така неприємність як правило завершується капітальним ремонтом мотора. Між іншим, крім двигуна, глибока калюжа може неабияк нашкодити і іншим частинам машини – салону, електрообладнанню, вихлопній системі.

Лобове скло

Дуже важлива частина автомобіля, яка "відповідає" за візуальну інформацію для водія. Якщо такі елементарні речі як двірники, омивачі скла та система вентиляції і обдуву лобового скла будуть несправні, у дощову погоду скло не буде прозорим і водій отримає проблеми з оглядом. А значить, збільшується ризик ДТП.

Коротко

Насправді нічого хитрого тут немає: машина повинна бути справною і доглянутою, а водій – уважним і небайдужим. Якщо ні – ви теж можете успішно дістатися цілі поїздки, але дорогою будьте готові до певних складнощів. Адже навіть елементарний літній дощ офіційно вважається ускладненими погодними умовами, тож геть не реагувати на нього буде неправильно.