Как дождь может навредить автомобилю: что необходимо знать водителям

Да, автомобили с самого начала были задуманы как транспорт для любого сезона и любой погоды. Но согласитесь, что вода не является естественной стихией для обычного автомобиля (об амфибиях мы сейчас не говорим). Так что если владельцу не безразлично ресурс машины и безопасность движения в ней, сделать кое-что для адаптации авто в дождливую погоду не будет лишним.

Салон и кузов

Когда машина не нова, очень вероятно, что в ней будут какие-нибудь хотя бы небольшие неплотности – и во время хорошего дождя вода их обязательно найдет. Водитель это не всегда замечает, но дождевая вода часто понемногу попадает в разнообразные вентиляционные каналы, под ковры салона, в полости порогов, внутренности дверей и т.д. Это плохо с точки зрения сохранности кузова, ведь именно в таких условиях начинается его коррозия.

Влага в интерьере

К счастью, это проблема в первую очередь только для рассеянных пользователей автомобилей. Если в машине оставляют случайно или сознательно открытыми окна полусалона окажется мокрыми. На самом деле это незаурядная неприятность, ведь высушить сиденье быстро не получится, равно как и электрическая утварь дверей и торпедо.

Ходовая

Типичные проблемные узлы подвески и рулевого управления, если у них есть исправные пыльники-чехлы, воды не боятся. Но от дождевой воды для ходовой есть другой вред, и немалый. Если водитель не заметит в луже грубую яму (а как он может ее заметить?), он может легко разрубить шину, помять или развалить колесный диск, погнуть рычаг подвески или тяги рулевого управления. То есть в таких условиях главное – не торопиться.

Тормоза

Мокрый автомобиль тормозит хуже – смазанная водой тормозная система имеет пониженную эффективность. В нынешних машинах это ощущается отчасти, да и то только в первый момент торможения, пока мокрые колодки и тормозные диски не нагреются и не заработают эффективно. Так что с началом дождя водителю надо помнить, что машина сейчас будет тормозить нештатно – и здесь важно не растеряться и продолжить давить на педаль.

Гидроудар двигателя

Катастрофическое событие – в неизвестном месте водитель попадает в глубокую лужу и его двигатель проглатывает немного воды через воздушный фильтр. Сжаться в цилиндрах она, в отличие от воздуха, не может, из-за чего разрушаются детали цилиндро-поршневой группы. Такая проблема обычно завершается капитальным ремонтом двигателя. Между прочим, кроме двигателя, глубокая лужа может изрядно навредить и другим частям машины – салону, электрооборудованию, выхлопной системе.

Лобовое стекло

Очень важна часть автомобиля, которая "отвечает" за визуальную информацию для водителя. Если такие элементарные вещи как дворники, омыватели и система вентиляции и обдува лобового стекла будут неисправны, в дождливую погоду стекло не будет прозрачным и водитель получит проблемы с осмотром. А значит, увеличивается риск ДТП.

Кратко

На самом деле ничего хитрого здесь нет: машина должна быть исправной и ухоженной, а водитель – внимательным и неравнодушным. Если нет – вы тоже можете успешно добраться до целых поездок, но по дороге будьте готовы к определенным сложностям. Ведь даже элементарный летний дождь официально считается усложненными погодными условиями, так что совсем не реагировать на него будет неправильно.