Як допомогти людині, яка тоне: правила надання домедичної допомоги

Через підрив окупантами дамби Каховської ГЕС 6 червня населені пункти Херсонської та Миколаївської області опинилися під загрозою затоплення. "Велика вода" несе безліч загроз, тому МОЗ нагадує правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров’я України.
Передусім важливо переконатися, що порятунок інших не зашкодить вам самим - бережіть власне життя, не ризикуйте ним. Варто пам'ятати, що надавати першу допомогу у воді можуть лише досвідчені рятувальники.
Якщо людина, яку витягли з води, не реагує, потрібно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103.
До приїзду швидкої треба перевірити наявність дихання. Є такий принцип "чую, відчуваю, бачу", який полягає у трьох кроках:
Якщо людина дихає, потрібно покласти її спиною на рівну, тверду поверхню; наскільки можливо вирівняти голову і максимально розігнути шию постраждалого, висунути нижню щелепу (якщо впевнені, що людина не зазнала травми хребта); очистити ротову порожнину від видимих сторонніх об’єктів, наприклад, бруду, піску.
Якщо постраждалий не дихає, варто виконати п'ять "рятувальних вдихів": затиснути людині ніс та видихнути повітря їй в рот до підйому грудної клітки. Повторювати потрібно п'ять разів. Маленьким дітям штучне дихання можна проводити, одночасно вдуваючи повітря в рот та ніс.
У разі, якщо дихання не з'явилося, треба розпочинати натискання на грудну клітку:
Цикли "30 натискань - 2 вдихи" потрібно повторювати до приїзду медиків або допоки постраждалий не почне дихати самостійно. Якщо постраждала - дитина, реанімаційні заходи проводяться у співвідношенні 15 натискань - 2 вдихи.
У разі, якщо людина прийшла до тями до приїзду лікаря, її слід зігріти. За можливості потрібно накрити сухою теплою ковдрою і дочекатися медиків.
Підрив Каховської ГЕС
Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. В "Укргідроенерго" заявили, що гідроелектростанція повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Після підриву Каховської ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях підтопило десятки населених пунктів.
Найбільше постраждала Херсонська область, а саме - лівий берег Дніпра, який поки що перебуває під російською окупацією.
Наразі відомо про підтоплення 48 населених пунктів у Херсонські області. При цьому рівень води поступово знижується. Повне осушення може зайняти 10 днів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.