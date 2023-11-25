Як доходи подружжя впливають на субсидію: відповідь ПФУ

Доходи напряму впливають на призначення субсидії в Україні. Оскільки ця допомога призначається виходячи з кількості зареєстрованих в помешканні осіб, хоча є і винятки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
"Житлова субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства", - йдеться в повідомленні.
Коли доходи враховуються, а коли - ні
Водночас доходи подружжя враховуються під час призначення житлової субсидії і в тому випадку, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.
Із загального правила є виняток: якщо обом із подружжя більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, - їхні доходи можуть не враховуватися при призначенні субсидії, якщо зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання подружжя відмінне від адреси домогосподарства.
Українці мають змогу зекономити на оплаті комунальних послуг, скориставшись пільгами від держави на опалювальний сезон, якщо витрати на оплату ЖКГ перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї, та при цьому немає боргів за комуналку, або укладений договір про їх реструктуризацію. Детальніше - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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