Как доходы супругов влияют на субсидию: ответ ПФУ

Доходы напрямую влияют на назначение субсидии в Украине. Поскольку эта помощь назначается исходя из количества зарегистрированных в жилье лиц, хотя есть и исключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Жилищная субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства", - говорится в сообщении.
Когда доходы учитываются, а когда - нет
В то же время доходы супругов учитываются при назначении жилищной субсидии и в том случае, когда их зарегистрированное (фактическое) местожительство отличается от адреса домохозяйства.
Из общего правила есть исключение: если обоим супругам более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа, - их доходы могут не учитываться при назначении субсидии, если зарегистрированное/задекларированное или фактическое место жительства супругов отличное от адреса домохозяйства.
Украинцы могут сэкономить на оплате коммунальных услуг, воспользовавшись льготами от государства на отопительный сезон, если расходы на оплату ЖКХ превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи, и при этом нет долгов за коммуналку или заключен договор об их реструктуризации. Детальнее - читайте в материале РБК-Украина.
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