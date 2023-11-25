RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как доходы супругов влияют на субсидию: ответ ПФУ

Фото: как доходы супругов влияют на субсидию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Доходы напрямую влияют на назначение субсидии в Украине. Поскольку эта помощь назначается исходя из количества зарегистрированных в жилье лиц, хотя есть и исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Жилищная субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства", - говорится в сообщении.

Когда доходы учитываются, а когда - нет

В то же время доходы супругов учитываются при назначении жилищной субсидии и в том случае, когда их зарегистрированное (фактическое) местожительство отличается от адреса домохозяйства.

Из общего правила есть исключение: если обоим супругам более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа, - их доходы могут не учитываться при назначении субсидии, если зарегистрированное/задекларированное или фактическое место жительства супругов отличное от адреса домохозяйства.

Субсидия в Украине

Украинцы могут сэкономить на оплате коммунальных услуг, воспользовавшись льготами от государства на отопительный сезон, если расходы на оплату ЖКХ превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи, и при этом нет долгов за коммуналку или заключен договор об их реструктуризации. Детальнее - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
субсидії