Як доходи подружжя впливають на призначення субсидії: роз'яснення ПФУ

"Житлова субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства", - пояснюють в Фонді.

Коли доходи подружжя враховуються?

Доходи подружжя враховуються під час призначення житлової субсидії і в тому випадку, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства, оскільки відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік з поважних причин не проживають спільно.

Коли доходи подружжя не враховуються?

Як зазначають в ПФУ, із загального правила є виняток: якщо обом із подружжя більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, - їхні доходи можуть не враховуватися при призначенні субсидії, якщо зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання подружжя відмінне від адреси домогосподарства.

Субсидії в Україні

В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Такий платіж обчислюють індивідуально. Він залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

При цьому внутрішньо переміщена особа (ВПО), яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію.

Додамо, що кількість одержувачів субсидій в Україні скоріш за все збільшиться з початком осінньо-зимового сезону, оскільки суми у платіжках суттєво зростуть після включення опалення.