Как доходы супругов влияют на назначение субсидии: разъяснение ПФУ

"Жилищная субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства", - объясняют в Фонде.

Когда доходы супругов учитываются?

Доходы супругов учитываются при назначении жилищной субсидии и в том случае, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отлично от адреса домохозяйства, поскольку в соответствии со статьей 3 Семейного кодекса Украины супруги считаются семьей и тогда, когда жена и муж по уважительным причинам не проживают сообща.

Когда доходы супругов не учитываются?

Как отмечают в ПФУ, из общего правила есть исключение: если обоим супругам более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа, – их доходы могут не учитываться при назначении субсидии, если зарегистрированное/задекларированное или фактическое место жительства супруги отличное от адреса домохозяйства.

Субсидии в Украине

В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Такой платеж вычисляют индивидуально. Он зависит только от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.

При этом внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию.

Добавим, что количество получателей субсидий в Украине, скорее всего, увеличится с началом осенне-зимнего сезона, поскольку суммы в платежках существенно возрастут после включения отопления.