Як дізнатися, скільки бензину дійсно поміститься у бак авто: результати дослідження

Будь-який досвідчений автомобіліст підтвердить, що паспортна ємність бака не збігається з його реальною місткістю. Причому відхилення як правило на користь споживача, який може створити таким чином більший запас пального на борту.

Для чого виробник занижує ємність бака

Важко сказати, чому автовиробник майже завжди занижує місткість паливного бака.

Проте, незалежні автомобільні інженери з цього приводу мають таку думку, що цифри у паспорті вказують об’єм, який на заправці можна заповнити в машину додаткових хитрощів. Адже не секрет, що часто вдається вмістити набагато більше пального, якщо вдаватись до певних нехитрих прийомів:

Лити пальне тонкою цівкою після спрацювання "відсічки" заправного пістолета;

Гойдати автомобіль під кінець заправки – щоб з усіх закутків бака виходило повітря, звільняючи місце для рідини;

При заправці поставити машину з нахилом у певний бік.

Пояснюється це тим, що паливні баки сучасних авто часто мають неправильну геометричну форму, їхні стінки відрізняються складним рельєфом, особливо в горішньої частині. Ці заглиблення та опуклості служать зонами для розташування насоса та датчиків, а ще допомагають раціональніше використовувати об’єм кузова. Але додатковий простір, утворений в цих закапелках, за умовчанням заповнений повітрям, і тільки після певних маніпуляцій в них можна розмістити бензин чи дизель.

Крім того, чимала додаткова порція, в межах 1–2-х літрів, часто вміщується у заливній горловині бака, оскільки часто вона простягається більш як на півметра.

Скільки пального справді вміститься в бак

Дізнатись, скільки пального насправді вдасться "втрамбувати" в бак вашого авто, можна або експериментальним шляхом, або звернувшись до досвіду інших користувачів. Перший спосіб пов’язаний з ретельним підливанням пального через напіввідкритий клапан пістолета на АЗС, або через лійку/шланг удома, з другим вам допоможуть досвід та журналістські розвідки автомобільного відділу порталу rdc.ua.

Місткість паливного бака деяких моделей



Коротко

Говорячи про реальну ємність бака ми в жодному разі не агітуємо за постійне використання його в режимі "під корок". Автомобільні інженери не радять зловживати виявленим запасом ємності, адже через це можливі деякі ускладнення. Зокрема, йдеться про запах пального в салоні, збої у роботи бензонасосу чи вихід з ладу абсорбера. Проте, якщо позитивний досвід таких заправок у вас вже є, і разом з тим виникає потреба максимально збільшити автономність, заправлятись по максимуму варто хіба що перед дальньою дорогою, коли пальне з бака відразу почне активно витрачатись.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.