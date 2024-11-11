Як дізнатися, які "Доступні ліки" безоплатні, а які з доплатою: відповідь НСЗУ

Щоб дізнатися, які з них доступні безкоштовно, а за які потрібно доплатити, можна скористатися Реєстром актуальних лікарських засобів та медвиробів.

Детальна інформація:

Перелік лікарських засобів: переглянути список

Перелік медвиробів (тест-смужок): переглянути список

У таблицях ви знайдете:

Лікарські засоби: назву діючої речовини, торговельну назву, форму випуску, дозування, виробника та країну, а також суму доплати за упаковку.

Медвироби: назву виробу, виробника, опис, характеристики та суму доплати за упаковку.

Щоб знайти безоплатні "Доступні ліки", слід звертати увагу на стовпець із сумою доплати. У ліках з нульовою сумою доплати (0,00 гривень) препарати є повністю безкоштовними.