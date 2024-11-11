Як дізнатися, які "Доступні ліки" безоплатні, а які з доплатою: відповідь НСЗУ

Програма "Доступні ліки" охоплює понад 500 найменувань лікарських засобів та медичних виробів, що надаються пацієнтам безоплатно або з невеликою доплатою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.
Щоб дізнатися, які з них доступні безкоштовно, а за які потрібно доплатити, можна скористатися Реєстром актуальних лікарських засобів та медвиробів.
Детальна інформація:
У таблицях ви знайдете:
Щоб знайти безоплатні "Доступні ліки", слід звертати увагу на стовпець із сумою доплати. У ліках з нульовою сумою доплати (0,00 гривень) препарати є повністю безкоштовними.
Раніше у МОЗ розповіли, що можна робити після щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця.
Крім того, повідомлялося, як отримати "доступні ліки" пацієнтам із розладами психіки та епілепсією.
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