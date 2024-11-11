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Як дізнатися, які "Доступні ліки" безоплатні, а які з доплатою: відповідь НСЗУ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Програма "Доступні ліки" охоплює понад 500 найменувань лікарських засобів та медичних виробів, що надаються пацієнтам безоплатно або з невеликою доплатою.

Щоб дізнатися, які з них доступні безкоштовно, а за які потрібно доплатити, можна скористатися Реєстром актуальних лікарських засобів та медвиробів.

Детальна інформація:

У таблицях ви знайдете:

  • Лікарські засоби: назву діючої речовини, торговельну назву, форму випуску, дозування, виробника та країну, а також суму доплати за упаковку.
  • Медвироби: назву виробу, виробника, опис, характеристики та суму доплати за упаковку.

Щоб знайти безоплатні "Доступні ліки", слід звертати увагу на стовпець із сумою доплати. У ліках з нульовою сумою доплати (0,00 гривень) препарати є повністю безкоштовними.

Раніше у МОЗ розповіли, що можна робити після щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця.

Крім того, повідомлялося, як отримати "доступні ліки" пацієнтам із розладами психіки та епілепсією.

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НСЗУДоступні ліки