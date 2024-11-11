Как узнать, какие "Доступные лекарства" бесплатные, а какие с доплатой: ответ НСЗУ

Чтобы узнать, какие из них доступны бесплатно, а за которые нужно доплатить, можно воспользоваться Реестром актуальных лекарственных средств и медизделий.

Подробная информация:

Список лекарственных средств: просмотреть список

Список медизделий (тест-полосок): просмотреть список

В таблицах вы найдете:

Лекарственные средства: название действующего вещества, торговое название, форму выпуска, дозировку, производителя и страну, а также сумму доплаты за упаковку.

Медизделия: название изделия, изготовителя, описание, характеристики и сумму доплаты за упаковку.

Чтобы найти бесплатное "Доступное лекарство", следует обращать внимание на столбец с суммой доплаты. В лекарствах с нулевой суммой доплаты (0,00 гривен) препараты полностью бесплатны.