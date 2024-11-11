Как узнать, какие "Доступные лекарства" бесплатные, а какие с доплатой: ответ НСЗУ

Программа "Доступные лекарства" охватывает более 500 наименований лекарственных средств и медицинских изделий, предоставляемых пациентам бесплатно или с небольшой доплатой.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.
Чтобы узнать, какие из них доступны бесплатно, а за которые нужно доплатить, можно воспользоваться Реестром актуальных лекарственных средств и медизделий.
Подробная информация:
В таблицах вы найдете:
Чтобы найти бесплатное "Доступное лекарство", следует обращать внимание на столбец с суммой доплаты. В лекарствах с нулевой суммой доплаты (0,00 гривен) препараты полностью бесплатны.
Ранее в Минздраве рассказали, что можно делать после прививки против коклюша, дифтерии и столбняка.
Кроме того, сообщалось, как получить "Доступное лекарство" пациентам с расстройствами психики и эпилепсией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.