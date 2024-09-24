Як дізнатися, чому розряджається акумулятор: важливі поради автомобілістам

Стартерний акумулятор все також залишається одним з проблемних місць машини з двигуном внутрішнього згорання: надто вже багато чинників, які впливають на його стан в той чи інший момент. Тому водіям, в першу чергу городянам, доводиться час від часу приділяти йому увагу – або змиритись з тим, що періодично акумулятор дошкулятиме "дрібними капостями".

Часто сідає АКБ – чому?

За логікою конструкторів, АКБ сімейного автомобіля має працювати в такому режимі: розрядка (запуск двигуна) – зарядка (пробіг 5 – 50 км) – очікування чергової розрядки. Але на практиці складові цього рівняння часто бувають порушені, і акумулятор подовгу перебуває у напіврозрядженому стані. На витрату енергії при запуску мотора і на швидкість наступного підзарядження акумулятора впливає температура повітря, режим поїздок, кількість споживачів на борту авто, стан електрообладнання і самої АКБ.

Відтак, за найменшого ускладнення умов хиткий баланс енергії порушується в гірший бік і батарея не може провернути двигун стартером. А водій, опинившись перед автомобілем-"нерухомістю", констатує: сів акумулятор. Як на це можна вплинути?

Підтримувати машину у справному стані

Якщо двигун, навіть холодний і навіть у мороз, заводиться легко, акумулятор не буде витрачати на пуск багато енергії, а значить, навіть узимку заряджатиметься швидше. Так само корисно час від часу перевіряти коректність заряду АКБ від генератора під час роботи двигуна: несправний генератор, проблемне реле напруги, окислені контакти роз’ємів проводки погіршують умови поповнення енергії в акумуляторі.

Підзаряджати АКБ від мережевого пристрою

Навіть справний сучасний автомобіль може мати проблеми з балансом енергії на борту через те, що поїздки у нього короткі, а споживання енергії на борту – велике. Тим більше, деякі моделі поволі розряджають свою АКБ, коли машина залишається на парковці. І якщо авто нечасто їздить далекими маршрутами, її АКБ буде потроху спорожнюватись. Змінювати режим поїздок для підзаряджання батареї ви навряд чи будете, натомість краще контролювати напругу акумулятора у стані спокою (після нічного відпочинку має бути 12,5 – 12,7 В) і періодично підзаряджати його від стаціонарного пристрою.

Вчасно замінювати акумулятор

Після 4 – 5 років служби акумулятора від нього можна чекати ознак старіння – меншої ємності, швидкого падіння напруги, гіршої віддачу у мороз, окислення клем тощо. Але перш ніж прямувати до автомагазину краще таки порадитись з професійним автоелектриком – можливо, він підлікує вашу батарею особливим режимом зарядки та корегуванням щільності електроліту в окремих банках.

Коротко

Автомобільний акумулятор – пристрій хоч і трохи загадковий, але для досвідченого майстра достатньо передбачуваний. Якщо для власника авто принципово важливий надійний старт машини кожного ранку, треба періодично показувати свою АКБ (разом з машиною, звісно) автоелектрику. Інспекцію можна приурочити, наприклад, до заміни оливи та взагалі кожного відвідування СТО. Не так вже важко і самому навчитись контролювати напругу на клемах при заглушеному і працюючому двигуні.