Как узнать, почему разряжается аккумулятор: важные советы автомобилистам

Стартерный аккумулятор все также остается одним из проблемных мест машины с двигателем внутреннего сгорания: слишком много факторов, влияющих на его состояние в тот или иной момент. Поэтому водителям, в первую очередь горожанам, приходится время от времени уделять ему внимание – или смириться с тем, что периодически аккумулятор будет донимать "мелкие пакости".

Часто садится АКБ – почему?

По логике конструкторов, АКБ семейного автомобиля должна работать в следующем режиме: разрядка (запуск двигателя) – зарядка (пробег 5 – 50 км) – ожидание очередной разрядки. Но на практике составляющие этого уравнения часто бывают нарушены и аккумулятор подолгу находится в полуразряженном состоянии. На расход энергии при запуске двигателя и на скорость последующей подзарядки аккумулятора влияет температура воздуха, режим поездок, количество потребителей на борту авто, состояние электрооборудования и самой АКБ.

Следовательно, при малейшем усложнении условий шаткий баланс энергии нарушается в худшую сторону и батарея не может провернуть двигатель стартером. А водитель, оказавшись перед автомобилем-недвижимостью, констатирует: сел аккумулятор. Как на это повлиять?

Поддерживать машину в исправном состоянии

Если двигатель даже холодный и даже в мороз заводится легко, аккумулятор не будет тратить на пуск много энергии, а значит, даже зимой будет заряжаться быстрее. Так же полезно время от времени проверять корректность заряда АКБ от генератора при работе двигателя: неисправный генератор, проблемное реле напряжения, окисленные контакты разъемов проводки ухудшают условия пополнения энергии в аккумуляторе.

Подзаряжать АКБ от сетевого устройства

Даже исправный современный автомобиль может иметь проблемы с балансом энергии на борту из-за того, что поездки у него короткие, а потребление энергии на борту большое. Тем более некоторые модели медленно разряжают свою АКБ, когда машина остается на парковке. И если авто нечасто ездит по далеким маршрутам, ее АКБ будет понемногу опорожняться. Изменять режим поездок для подзарядки батареи вы вряд ли будете, лучше контролировать напряжение аккумулятора в состоянии покоя (после ночного отдыха должно быть 12,5 – 12,7 В) и периодически подзаряжать его от стационарного устройства.

Вовремя заменять аккумулятор

После 4 – 5 лет службы аккумулятора от него можно ожидать признаков старения – меньшей емкости, быстрого падения напряжения, худшей отдачи в мороз, окисления клемм и т.д. Но прежде чем направляться в автомагазин лучше посоветоваться с профессиональным автоэлектриком – возможно, он подлечит вашу батарею особым режимом зарядки и корректировкой плотности электролита в отдельных банках.

Кратко

Автомобильный аккумулятор – устройство хоть и немного загадочное, но для опытного мастера достаточно предсказуемо. Если для владельца авто принципиально важен надежный старт машины каждое утро, нужно периодически показывать свою АКБ (вместе с машиной, конечно) автоэлектричество. Инспекцию можно приурочить, например, к замене масла и каждого посещения СТО. Не так уж трудно и самому научиться контролировать напряжение на клеммах при заглушенном и работающем двигателе.