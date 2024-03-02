Як у "Дії" подивитися рішення суду: покрокова інструкція
Українці можуть користуватися електронним судовим рішенням у "Дії". Електронний документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Судове рішення - це документ, у якому відображається результат судової справи.
Як отримати електронне судове рішення:
- Спочатку потрібно зайти у застосунок "Дія";
- обрати розділ "Послуги";
- вибрати "Судові справи";
- переглянути судове рішення і за потреби завантажити собі на смартфон.
Також зараз у "Дії" можна отримати судові сповіщення та повідомлення про штрафи.
Раніше віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що скоро у "Дії" з'явиться електронний виконавчий документ - це рішення суду, яке треба виконати примусово.
РБК-Україна повідомляло, що у "Дії" створюють новий сервіс для бізнесу. Проєкт отримав назву "е-Підприємець", але поки ним скористатися зможуть не всі.
Раніше Михайло Федоров заявляв, що у "Дії" не буде сервісів, пов'язаних з мобілізацією.
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