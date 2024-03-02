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Як у "Дії" подивитися рішення суду: покрокова інструкція

Україна, Субота 02 березня 2024 21:52
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Як у "Дії" подивитися рішення суду: покрокова інструкція Фото: у "Дії" можна подивитися рішення суду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть користуватися електронним судовим рішенням у "Дії". Електронний документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Судове рішення - це документ, у якому відображається результат судової справи.

Як отримати електронне судове рішення:

  • Спочатку потрібно зайти у застосунок "Дія";
  • обрати розділ "Послуги";
  • вибрати "Судові справи";
  • переглянути судове рішення і за потреби завантажити собі на смартфон.

Також зараз у "Дії" можна отримати судові сповіщення та повідомлення про штрафи.

Раніше віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що скоро у "Дії" з'явиться електронний виконавчий документ - це рішення суду, яке треба виконати примусово.

РБК-Україна повідомляло, що у "Дії" створюють новий сервіс для бізнесу. Проєкт отримав назву "е-Підприємець", але поки ним скористатися зможуть не всі.

Раніше Михайло Федоров заявляв, що у "Дії" не буде сервісів, пов'язаних з мобілізацією.

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