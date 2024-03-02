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Как в "Дії" посмотреть решение суда: пошаговая инструкция

Украина, Суббота 02 марта 2024 21:52
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Как в "Дії" посмотреть решение суда: пошаговая инструкция Фото: в "Дії" можно посмотреть решение суда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут пользоваться электронным судебным решением в "Дії". Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Судебное решение - это документ, в котором отражается результат судебного дела.

Как получить электронное судебное решение:

  • Сначала нужно зайти в приложение "Дія";
  • выбрать раздел "Услуги";
  • выбрать "Судебные дела";
  • просмотреть судебное решение и при необходимости скачать себе на смартфон.

Также сейчас в "Дії" можно получить судебные уведомления и уведомления о штрафах.

Ранее вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что скоро в "Дії" появится электронный исполнительный документ - это решение суда, которое нужно выполнить принудительно.

РБК-Украина сообщало, что в "Дії" создают новый сервис для бизнеса. Проект получил название "е-Підприємець", но пока им воспользоваться смогут не все.

Ранее Михаил Федоров заявлял, что в "Дії" не будет сервисов, связанных с мобилизацией.

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