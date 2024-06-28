Як діятимуть графіки відключень світла 29 червня: пояснення "Укренерго"

Завтра, 29 червня, графіки погодинних відключень в Україні діятимуть протягом цілого дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".
"Завтра, 29 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00", - пише "Укренерго".
Громадян, які матимуть світло відповідно до графіка, закликають споживати його ощадливо.
Також зазначається, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
За останні місяці, на тлі посилення масованих обстрілів з боку Росії, в Україні повернули графіки погодинних відключень. Через удари була пошкоджена низка теплоелектростанцій, енергомережі та інші важливі об'єкти енергетики.
Українців попереджають про те, що зима може бути складною. Водночас у Міністерстві енергетики відзначають, що наразі зарано робити будь-які прогнози.
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