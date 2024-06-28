Як діятимуть графіки відключень світла 29 червня: пояснення "Укренерго"

"Завтра, 29 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00", - пише "Укренерго".

Громадян, які матимуть світло відповідно до графіка, закликають споживати його ощадливо.

Також зазначається, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Ситуація зі світлом в Україні

За останні місяці, на тлі посилення масованих обстрілів з боку Росії, в Україні повернули графіки погодинних відключень. Через удари була пошкоджена низка теплоелектростанцій, енергомережі та інші важливі об'єкти енергетики.

Українців попереджають про те, що зима може бути складною. Водночас у Міністерстві енергетики відзначають, що наразі зарано робити будь-які прогнози.