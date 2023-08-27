Як діяти у разі радіаційної аварії: поради від МОЗ

"Передусім пам’ятайте, що ядерно-стратегічні об’єкти збудовані так, щоби витримувати значні фізичні пошкодження. Кожен регіон постійно здійснює моніторинг радіаційного фону, щоби впевнитися, що всі показники у нормі. Виконують цю роботу обласні центри контролю та профілактики МОЗ", - пише пресслужба.

У разі надзвичайної події вказівки щодо дій також поширюватимуться інформаційними каналами ДСНС й місцевими органами влади.

Найголовніше перебувати в приміщенні або ж терміново зайти в нього, якщо ви перебуваєте на вулиці.

Перебувайте в укритті

Укриттям може бути підвал або ж інше приміщення. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, у зв'язку з чим варто триматись якомога далі від стін й даху будівлі. Зокрема не забувайте про безпеку домашніх тварин.

"Якщо можливо, залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачиняйте вікна та двері, ущільніть отвори підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо) та вимикайте системи вентиляції (кондиціонери або обігрівачі) у вашому будинку. Залишайтесь в укритті, допоки офіційна влада не надала інших вказівок", - пише МОЗ.

Стежте за офіційними джерелами інформації

Увімкніть телебачення, радіо, слідкуйте за офіційними повідомленнями від рятувальників, поліції, органів місцевої влади. Обов'язково виконуйте вказівки.

Знезаразьте себе

"Зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер, тримайте його далі від людей і домашніх тварин", - пояснює міністерство.

Помийтесь, якщо є така можливість

Душ необхідно прийняти з милом, голову помити шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони закріплять на ньому радіоактивні матеріали. Зокрема не тріть й не подряпайте шкуру.

У разі відсутності можливості прийняти душ - скористайтесь вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.

Одягніть чистий одяг

"Допоможіть вашим рідним і близьким виконати перераховані вище дії. За можливості робіть це в рукавичках і масці чи респіраторі", - відзначає МОЗ.