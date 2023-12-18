Як діяти під час "виборів" РФ на окупованих територіях: поради для українців

Росіяни планують залучити максимальну кількість українців на окупованих територіях до т.зв. виборів РФ у 2024 році. Метою даних планів є масова паспортизація громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук в єдиному телемарафоні.
"Ми бачимо їхні жалюгідні спроби провести щось на тимчасово окупованих територіях і назвати це "виборами". Ми розуміємо їхню тактику", - сказала вона.
За словами Верещук, таким чином окупанти хочуть примусово паспортизувати принаймні 85% Саме такі завдання ставлять колаборантам на тимчасово окупованих територіях.
"Однак їм це не вдається. Вони дійшли вже до того абсурду, що збираються дозволити "голосувати" без паспортів, а також з українськими паспортами", - зауважує віцепрем’єр.
За її словами, легітимність таких псевдовиборів очевидно ніким не буде визнана, а такі "потуги", як фейкові зміни в конституцію ніхто у світі не оцінить. Адже очікувано, що перемогу на них знову "здобуде" диктатор Путін, що є вже проблемою росіян.
"Я ж раджу не йти на жодні "вибори", не брати ніякої участі у їх підготовці. Я знаю, що вони зараз засекречують діяльність "комісій", бо люди бояться, що їхні прізвища будуть відомі", - зауважує Верещук.
Як попереджає віцепрем’єр, всі дані вже відомі.
"Тому я прошу не брати жодної участі, намагатися уникати будь-якої співпраці і за можливості виїхати", - підсумувала вона.
У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня російський диктатор Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.
Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.
Окупанти в рамках підготовки до виборів уже почали завозити "агітаторів" на тимчасово окуповані території України.
Нещодавно стало відомо, що ЦВК РФ ухвалила постанову, згідно з якою вибори-2024 пройдуть на захопленій частині України.
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