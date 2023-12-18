Как действовать во время "выборов" РФ на оккупированных территориях: советы для украинцев

Россияне планируют привлечь максимальное количество украинцев на оккупированных территориях к т.н. выборам РФ в 2024 году. Целью данных планов является массовая паспортизация граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в едином телемарафоне.

"Мы видим их жалкие попытки провести что-то на временно оккупированных территориях и назвать это "выборами". Мы понимаем их тактику", - сказала она.

По словам Верещук, таким образом оккупанты хотят принудительно паспортизировать как минимум 85%. Именно такие задачи ставят коллаборантам на временно оккупированных территориях.

"Однако им это не удается. Они дошли уже до того абсурда, что собираются разрешить голосовать без паспортов, а также с украинскими паспортами", - отмечает вице-премьер.

По ее словам, легитимность таких псевдовыборов очевидно никем не будет признана, а такие "усилия", как фейковые изменения в конституцию, никто в мире не оценит. Ведь ожидаемо, что победу на них снова "одержит" диктатор Путин, что является уже проблемой россиян.

"Я же советую не идти ни на какие "выборы", не принимать никакого участия в их подготовке. Я знаю, что они сейчас засекречивают деятельность "комиссий", потому что люди боятся, что их фамилии будут известны", - рекомендует Верещук.

Как предупреждает вице-премьер, все данные уже известны.

"Поэтому я прошу не принимать никакого участия, пытаться избегать какого-либо сотрудничества и по возможности уехать", - подытожила она.