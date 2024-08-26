Як діяти орендареві, якщо власник квартири помер: поради юриста

Що треба зробити орендареві

Юрист практики сімейного права Віталіна Вільчинська ЮК "Приходько та партнери" у коментарі для РБК-Україна зазначає, що після смерті власника квартири спадкоємці мають право на спадщину, до якої належить і право власності на орендовану квартиру. Після завершення оформлення спадщини, вони стають новими власниками, і орендар має справу саме з ними. Однак, до завершення цього процесу існує кілька важливих аспектів, на які варто звернути увагу.

Перехід прав на спадщину. Після смерті власника його спадкоємці мають право на спадщину, яка містить і право власності на квартиру. Спадкоємці стають новими власниками після оформлення спадщини.

Орендареві важливо продовжувати сплачувати орендну плату за встановленим договором, але варто тимчасово зберігати ці кошти або передавати їх через нотаріуса, якщо невідомі спадкоємці. Як тільки спадкоємці визначаться, орендар повинен звернутися до них для узгодження подальших умов оренди.

Переукладання договору оренди. Після того, як спадкоємці отримають права на майно, вони можуть вимагати переукладання договору оренди на нових умовах або взагалі його розірвання. У такому випадку орендареві потрібно буде домовитися з новими власниками про подальші умови оренди або шукати нове житло.

Що робити, коли є кілька спадкоємців

Іноді спадкоємців може бути кілька, і вони ще не визначилися з розподілом спадщини. У цьому випадку виникають особливі ризики для орендаря.

Наприклад, за словами юристки, орендарі мають право не здійснювати виплати, поки не буде офіційно встановлено, хто є спадкоємцем майна. Але в такому разі існує ризик розірвання договору судом на вимогу спадкоємців.

Віталіна Вільчинська розповідає, що Верховний Суд у постанові від 06.02.19 р. (справа № 134/1676/16-ц) зазначив, що право на отримання орендної плати виникає одразу після відкриття спадщини, тобто з моменту смерті власника.

"В процесі оформлення спадщини орендар може вносити орендну плату на депозит нотаріуса (приватний або державний) або нотаріальної контори. Таке внесення є належним виконанням орендаря своїх зобов’язань за договором. І тоді в подальшому не виникне негативних наслідків (розірвання договору, нарахування пені тощо)", – пояснює юристка.

Вона зазначає, що таким чином орендар захищає себе від здійснення подвійних платежів та може бути впевненим, що його кошти не будуть втрачені і йому не доведеться платити за оренду двічі.

Також рішення здійснювати оплату на рахунок нотаріуса є показником того, що орендар продовжує виконувати свої обов'язки за договором оренди.

У такому випадку захищені і права спадкоємців – після того, як спадщина буде розподілена, нотаріус перерахує кошти спадкоємцю, який має право на отримання орендної плати.

Водночас, пояснює Вільчинська, поки спадщина не буде офіційно розділена, здійснювати будь-які виплати орендної плати спадкоємцям доведеться на власний ризик орендаря.