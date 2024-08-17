Як діяти при оповіщенні про радіаційну аварію на ЗАЕС: відповідь ЦГЗ

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається критичною через окупацію Росією. Через що ризик радіаційної аварії залишається високим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоровʼя.
Важливо розуміти, що найкращий захист від наслідків радіаційної аварії – це профілактика. Повернення контролю над ЗАЕС Україні є єдиним надійним способом гарантувати безпеку.
У разі радіаційної аварії необхідно дотримуватися вказівок місцевої влади, ДСНС та інших уповноважених органів. Саме вони надаватимуть актуальну інформацію про ситуацію та рекомендації щодо дій.
Якщо у вашій місцевості трапиться надзвичайна ситуація радіаційного характеру, вам необхідно залишатися в приміщенні або негайно зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку ви можете зробити.
11 серпня мешканці Нікополя помітили пожежу в градирні Запорізької АЕС. За даними голови Нікопольської РВА, росіяни підпалили шини в конструкціях. Президент Зеленський заявив, що ситуація не може бути нормальною, поки станцію контролюють окупанти, хоча показники радіації в нормі.
МАГАТЕ повідомило про темний дим після "численних вибухів". В "Енергоатомі" причиною пожежі вважають недбалість або підпал.
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