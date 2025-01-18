Як діяти, якщо ви знайшли підозрілий предмет: інструкція від поліції
Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
В Україні на територіях де велися або ведуться бойові дії є ризик натрапити на вибухонебезпечні або невідомі предмети. Для цього необхідно знати правила поведінки з ними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.
У випадку, якщо ви виявили підозрілий предмет спершу необхідно зберігати спокій. За можливістю повідомте про нього осіб, які знаходяться поруч.
Нагадаємо, як діяти, якщо ви виявили підозрілий предмет:
- обов‘язково зателефонуйте на лінію 101 або 102 та повідомте про виявлення підозрілого предмета;
- зберігайте спокій;
- попередьте про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч, та позначте або обгородіть його;
- очікуйте рятувальників на безпечній відстані від місця перебування предмета.
Категорично заборонено:
- наближатися до вибухонебезпечного предмета;
- підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;
- курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця перебування небезпечного предмета;
- приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.
Також у ДСНС дали поради українцям на випадок, якщо потрапили під обстріл в авто.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.