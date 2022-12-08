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Як дефіцит електроенергії вплине на ціни в Україні: прогноз НБУ

Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Атаки на енергетичну інфраструктуру України з боку РФ призведуть до дефіциту електроенергії. Це призведе до прискорення інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Пишний повідомив, що НБУ вже спостерігає прискорення інфляції. "За нашими оцінками, дефіцит електроенергії посилить інфляційний тиск на 1-2 відсоткових пунктів у 2023 році", - сказав він.

За його словами, це буде залежати від того, за яким сценарієм розвиватимуться події.

Як зазначив на брифінгу заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, зросте собівартість продукції через використання генераторів, потреби в паливі і порушення в технологічних процесах.

Нагадаємо, Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ на економіку України. У всіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.

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