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Как дефицит электроэнергии повлияет на цены в Украине: прогноз НБУ

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины со стороны РФ приведут к дефициту электроэнергии. Это приведет к ускорению инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube .

Пышный сообщил, что НБУ уже наблюдает ускорение инфляции. "По нашим оценкам, дефицит электроэнергии усилит инфляционное давление на 1-2 процентных пункта в 2023 году", - сказал он.

По его словам, это будет зависеть от того, по какому сценарию будут развиваться события.

Как отметил на брифинге замглавы НБУ Сергей Николайчук, возрастет себестоимость продукции из-за использования генераторов, потребности в топливе и нарушения в технологических процессах.

Напомним, что Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.

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