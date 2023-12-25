Як далеко Вірменія може зайти у зближенні із Заходом: думка ексерта

Вірменія продовжує свій шлях зближення із Заходом і хотіла б повернутися до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар експерта з питань Південного Кавказу в Польському інституті міжнародних відносин (Варшава) Войцеха Войтасевича .

Вірменія зближується з Європейським союзом

Слова прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про диверсифікацію відносин у сфері безпеки не розходяться з ділом. Наприклад, досягнуто домовленостей про військові поставки з Франції. У жовтні міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що Париж поставить певну кількість озброєнь, зокрема засоби протиповітряної оборони. А в листопаді стало відомо, що заплановані до передачі Україні легкі бронемашини Bastion поставлять Вірменії.

З лютого 2023 року в країні працює цивільна місія Європейського союзу (EUMA). Це нейтральна місія, яка діє виключно на вірменській території і не має виконавчої функції. Вона розрахована на два роки з метою сприяти стабільності в прикордонних районах Вірменії та нормалізації відносин з Азербайджаном.

Крім того, між Брюсселем і Єреваном діє Угода про всеосяжне і розширене партнерство. Пашинян називає її одним зі стовпів реформ у Вірменії, говорить про прагнення максимально зблизитися з ЄС і співпрацю у сфері реформування поліції, судової системи, освіти та державного управління.

Влада Вірменії хоче повернутися до підписання Угоди про асоціацію з ЄС

Як перший крок зі зміцнення співпраці 11 грудня Євросоюз розширив місію зі 138 до 209 осіб. Тоді ж міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян зробив низку заяв про проєвропейський вектор. Зокрема заявив, що рішення про старт переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС вітає не тільки уряд, а й вірменський народ. За його словами, процес демократизації та реформування країни "не зупиниться ні на секунду".

Експерт Войцех Войтасевич каже, що влада хотіла б повернутися до підписання Угоди про асоціацію. Документ уже був готовий у 2013 році, але врешті-решт тодішньому президенту Сержу Саргсяну зателефонували з Кремля, і він відмовився. Після цього Володимир Путін запустив Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС).

Вірменії важливо отримати безвізовий режим з ЄС

Тепер же вірменська влада хоче новий договір з Євросоюзом, і розширення місії спостерігачів стало першим кроком.

"По-друге, їм важливо отримати безвізовий режим, щоб вірмени могли подорожувати до країн ЄС без шенгенських віз. Ще вони хочуть зону вільної торгівлі. У принципі, це найважливіше. Крім того, тривають переговори зі США і Францією про будівництво електростанції, щоб послабити залежність від російських ресурсів і газу. Але швидко провести такі рішення складно, для цього потрібен час", - розповів Войтасевич.

Детальніше про те, що відбувається в трикутнику Вірменія - Захід - Росія, - в матеріалі РБК-Україна.