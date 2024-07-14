Як у Чехії можна отримати захист після іншої країни: пояснення

Чехія посідає третє місце у ЄС за кількістю українських біженців. Водночас Чеська Республіка не надає прихисток українцям, які вже користувалися тимчасовим захистом в інших країнах.
Як можна приїхати до Чехії з іншої європейської країни і отримати захист, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Чеський омбудсмен отримує багато звернень від українців, значна частина яких стосуються проблем із тимчасовим захистом – не надали статус або не прийняли заяви. Про це розповіла юристка офісу Омбудсмена в Чеській Республіці Вероніка Віхова.
Зокрема, звертаються люди, які перебували в іншій країні ЄС, але знайшли роботу в Чехії та хочуть переїхати.
"Ми часто з такими питаннями стикаємося. Чеська влада, якщо хтось вже має тимчасовий захист в іншій державі ЄС і приїжджає до нас, оцінює ці заяви як неприйнятні. Це означає, що вони навіть не розглядають заяву, не оцінюють її, ставлять на ній штамп неприйнятності", - розповідає вона.
Тоді людина не отримує ні захисту, ні візи толерантності чи іншого дозволу на проживання. В таких випадках чиновники кажуть повернутись до країни, де був наданий перший тимчасовий захист.
"Коли люди тікали від війни, то вони їхали до найближчих країн – Польщі, Словаччини, Угорщини. Там отримали тимчасовий захист, але потім вирішують питання роботи, школи. Або, наприклад, у когось є родичі в інших країнах", – пояснює юрист.
В офісі омбудсмена вважають, що поки діє директива про тимчасовий захист, люди повинні мати можливість переїжджати з однієї країни в іншу та завжди отримувати тимчасовий захист у державі ЄС, в якій вони проживають.
Фото: Українці у Чехії звертаються за захистом своїх прав до омбудсмена (gettyimages.com)
Фахівець пояснює, що існує платформа, на яку вносяться дані про наданий тимчасовий захист у різних країнах.
"Якщо хтось у Німеччині, наприклад, вносить інформацію про те, що особа отримала тимчасовий захист, то цей статус автоматично анулюється в початковій державі ЄС. Таким чином, людина може користуватися тимчасовим захистом тільки в одній державі, ніколи – у двох", - розповідає юристка Офісу омбудсмена.
За її словами, Чехія – одна з небагатьох країн (разом із Грецією та Польщею), в якій фактично не можна змінити країну захисту.
"Але це працює в інших країнах ЄС. Якщо маєте тимчасовий захист у Чехії, але потім переїдете в Німеччину, у Францію або в Іспанію, то отримаєте захист там, а у Чеській Республіці він буде анульований. Але повернутись назад до Чехії уже не вийде", - звертає увагу фахівець.
Вона рекомендує людям у таких випадках звертатися до суду, бо такі питання здебільшого ухвалюють на користь іноземців.
"Рекомендуємо подати заяву про тимчасовий захист, а якщо її позначать як неприйняту, подавати позов. Зараз в переважній більшості випадків суди ухвалюють рішення на користь іноземців. Бо також вважають, що це не відповідає європейському праву", - пояснює Віхова.
Некомерційні організації безкоштовно допомагають скласти позов, а при подачі його до суду жодних зборів платити не потрібно.
"У таких випадках суди приймають рішення дуже швидко, бо це позов через незаконне втручання. Можливо, процес буде 3-6 місяців. Для тих іноземців, які подаються на тимчасовий захист, це безкоштовно", - зазначає вона.
У Чехії чимало юристів надають консультації біженцям з України безкоштовно. Таких багато у Празі та Брно. Перелік фахівців, які надають таку допомогу, можна пошукати на сайті Чеської асоціації адвокатів.
Нагадаємо, ми писали, що українські біженці масово їдуть до трьох країн ЄС. Серед них – Чехія, яка з вересня змінить умови допомоги із проживанням.
Також ми розповідали, що все більше українців хочуть залишитися за кордоном назавжди. Такі результати дослідження "Voice of Ukraine".
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