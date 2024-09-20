Як будуть вдіновлювати освіту на деокупованих територіях. МОН представило план

Уряд України сьогодні схвалив розпорядження "Про затвердження плану заходів з відновлення освіти на деокупованих територіях на 2024-2027 роки" та представив основні стратегічні цілі у цьому напрямку
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН.
У відомстві зазначили, що тимчасова окупація частини України створила виклики у сфері освіти.
"Багато закладів освіти було зруйновано або пошкоджено, а бойові дії створюють небезпеку й нині. Діти й молодь, які перебували на окупованих територіях, зазнали негативного впливу від освітньої системи країни-агресора. Їх навчали за зміненими програмами, мілітаризували та намагалися сформувати в них іншу національну ідентичність", - йдеться у заяві МОН.
У відомстві зазначили, що одним із пріоритетів держави є відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях. Своєю чергою він залежить від різних чинників:
Метою підготовки плану стала необхідність розробити завдання та заходи, які забезпечать умови для ефективного і вчасного відновлення української системи освіти на деокупованих територіях.
У МОН зазначили, що серед стратегічних цілей плану заходів є:
"Втілення вищезазначених стратегічних цілей покладається на міністерства, державні установи та місцеві адміністрації, зокрема з військовими адміністраціями, за кошти видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік", - пояснили у відомстві.
Таким чином, як зазначили в МОН, ухвалення розпорядження дозволить забезпечити на деокупованих територіях:
Раніше ми розповідали які принципи відновлення Україна може взяти із досвіду інших країн.
Також у МОН представили статистику українських шкіл, в яких наразі освітній процес в режимі офлайн небезпечний через бойові дії.
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