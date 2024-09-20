Як будуть вдіновлювати освіту на деокупованих територіях. МОН представило план

У відомстві зазначили, що тимчасова окупація частини України створила виклики у сфері освіти.

"Багато закладів освіти було зруйновано або пошкоджено, а бойові дії створюють небезпеку й нині. Діти й молодь, які перебували на окупованих територіях, зазнали негативного впливу від освітньої системи країни-агресора. Їх навчали за зміненими програмами, мілітаризували та намагалися сформувати в них іншу національну ідентичність", - йдеться у заяві МОН.

У відомстві зазначили, що одним із пріоритетів держави є відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях. Своєю чергою він залежить від різних чинників:

тривалість окупації та її характер,

безпекові фактори (мінування, обстріли тощо),

стан освітньої інфраструктури (наявність руйнувань / пошкоджень, доступна освітня мережа тощо),

транспортне сполучення,

демографічна ситуація,

доступний кадровий резерв,

економічна ситуація в державі,

можливість надання фінансової підтримки таким територіям.

Метою підготовки плану стала необхідність розробити завдання та заходи, які забезпечать умови для ефективного і вчасного відновлення української системи освіти на деокупованих територіях.

У МОН зазначили, що серед стратегічних цілей плану заходів є:

Відновлення української системи освіти на деокупованих територіях. Забезпечення освітнього процесу відповідно до українських освітніх стандартів. Створення безпечного освітнього середовища.

"Втілення вищезазначених стратегічних цілей покладається на міністерства, державні установи та місцеві адміністрації, зокрема з військовими адміністраціями, за кошти видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік", - пояснили у відомстві.

Таким чином, як зазначили в МОН, ухвалення розпорядження дозволить забезпечити на деокупованих територіях: