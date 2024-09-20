Как будут восстанавливать образование на деоккупированных территориях. МОН представило план

В ведомстве отметили, что временная оккупация Украины создала вызовы в сфере образования.

"Многие учебные заведения были разрушены или повреждены, а боевые действия создают опасность и сейчас. Дети и молодежь, которые находились на оккупированных территориях, испытали негативное влияние от образовательной системы страны-агрессора. Их обучали по измененным программам, милитаризовали и пытались сформировать в них другую национальную идентичность", - говорится в заявлении МОН.

В ведомстве отметили, что одним из приоритетов государства является возобновление образовательного процесса на деоккупированных территориях. В свою очередь он зависит от разных факторов:

продолжительность оккупации и ее характер,

факторы безопасности (минирование, обстрелы и т.п.),

состояние образовательной инфраструктуры (наличие разрушений / повреждений, доступная образовательная сеть и т.п.),

транспортное сообщение,

демографическая ситуация,

доступный кадровый резерв,

экономическая ситуация в государстве,

возможность предоставления финансовой поддержки таким территориям.

Целью подготовки плана стала необходимость разработать задачи и мероприятия, обеспечивающие условия для эффективного и своевременного восстановления украинской системы образования на деоккупированных территориях.

В МОН отметили, что среди стратегических целей плана мероприятий:

Восстановление украинской системы образования на деоккупированных территориях. Обеспечение образовательного процесса в соответствии с украинскими образовательными стандартами. Создание безопасной образовательной среды.

"Воплощение вышеперечисленных стратегических целей возлагается на министерства, государственные учреждения и местные администрации, в том числе с военными администрациями, за средства расходов, предусмотренных в государственном и местных бюджетах на соответствующий год", - пояснили в ведомстве.

Таким образом, как отметили в МОН, принятие распоряжения позволит обеспечить на деоккупированных территориях: