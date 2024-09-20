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Как будут восстанавливать образование на деоккупированных территориях. МОН представило план

Фото: украинские школьники (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Правительство Украины сегодня одобрило распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по восстановлению образования на деоккупированных территориях на 2024-2027 годы" и представило основные стратегические цели в этом направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.

В ведомстве отметили, что временная оккупация Украины создала вызовы в сфере образования.

"Многие учебные заведения были разрушены или повреждены, а боевые действия создают опасность и сейчас. Дети и молодежь, которые находились на оккупированных территориях, испытали негативное влияние от образовательной системы страны-агрессора. Их обучали по измененным программам, милитаризовали и пытались сформировать в них другую национальную идентичность", - говорится в заявлении МОН.

В ведомстве отметили, что одним из приоритетов государства является возобновление образовательного процесса на деоккупированных территориях. В свою очередь он зависит от разных факторов:

  • продолжительность оккупации и ее характер,
  • факторы безопасности (минирование, обстрелы и т.п.),
  • состояние образовательной инфраструктуры (наличие разрушений / повреждений, доступная образовательная сеть и т.п.),
  • транспортное сообщение,
  • демографическая ситуация,
  • доступный кадровый резерв,
  • экономическая ситуация в государстве,
  • возможность предоставления финансовой поддержки таким территориям.

Целью подготовки плана стала необходимость разработать задачи и мероприятия, обеспечивающие условия для эффективного и своевременного восстановления украинской системы образования на деоккупированных территориях.

В МОН отметили, что среди стратегических целей плана мероприятий:

  1. Восстановление украинской системы образования на деоккупированных территориях.
  2. Обеспечение образовательного процесса в соответствии с украинскими образовательными стандартами.
  3. Создание безопасной образовательной среды.

"Воплощение вышеперечисленных стратегических целей возлагается на министерства, государственные учреждения и местные администрации, в том числе с военными администрациями, за средства расходов, предусмотренных в государственном и местных бюджетах на соответствующий год", - пояснили в ведомстве.

Таким образом, как отметили в МОН, принятие распоряжения позволит обеспечить на деоккупированных территориях:

  • образовательный процесс в соответствии с украинскими образовательными стандартами;
  • условия для достижения физической безопасности участников образовательного процесса;
  • внедрение современных цифровых инструментов и цифровых учебных материалов для получения образования;
  • формирование кадрового резерва для обеспечения учебных заведений и учреждений образования на деоккупированных территориях;
  • создание системы поддержки участников образовательного процесса во время адаптационного периода – перехода от системы образования государства-агрессора к украинской системе образования и т.д.

Ранее мы рассказывали , какие принципы восстановления Украина может взять из опыта других стран.

Также в МОН представили статистику украинских школ, в которых образовательный процесс в режиме оффлайн опасен из-за боевых действий.

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