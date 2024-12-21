Як будуть підвищуватися пенсії в Україні: у Меморандумі з МВФ назвали механізм

Уряд має намір подати до парламенту до кінця березня 2025 року проєкт закону, що забороняє будь-які зміни пенсійної системи поза пенсійним законодавством.

"Крім того, ми зосередимося на консолідації положень пенсійного законодавства для заміни різних галузевих законодавчих актів, що регулюють пенсійні права", - йдеться в документі.

Уряд має намір у найближчій перспективі вжити заходів щодо обмеження розміру додаткових виплат, що виплачуються певним категоріям пенсіонерів понад накопичувальну частину їхніх пенсій.

"Ми також запропонуємо єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, що призначаються в пенсійній системі, виключно через механізм індексації", - ідеться в листі.

Також планують поліпшити адресність і запобігти зловживанню деякими пенсійними надбавками, уточнивши критерії права на них.

Експерти МВФ зазначають у Меморандумі, що в держбюджеті України на 2025 рік заявлено: влада почне процес пенсійної реформи до липня 2025 року, за допомогою якого вона має намір впровадити систему, що буде стійкою та такою, що відповідатиме законодавству ЄС, скоротити численні спеціальні пенсійні угоди та знизити правові ризики, що випливають із поточної складної пенсійної системи.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни зробити певні кроки.