Как будут повышаться пенсии в Украине: в Меморандуме с МВФ назвали механизм

Правительство намерено подать в парламент до конца марта 2025 года проект закона, запрещающий любые изменения пенсионной системы вне пенсионного законодательства.

"Кроме того, мы сосредоточимся на консолидации положений пенсионного законодательства для замены различных отраслевых законодательных актов, регулирующих пенсионные права", - говорится в документе.

Правительство намерено в ближайшей перспективе принять меры по ограничению размера дополнительных выплат, выплачиваемых определенным категориям пенсионеров сверх накопительной части их пенсий.

"Мы также предложим единый подход к ежегодному повышению всех пенсий, назначаемых в пенсионной системе, исключительно через механизм индексации", - говорится в письме.

Также планируют улучшить адресность и предотвратить злоупотребление некоторыми пенсионными надбавками, уточнив критерии права на них.

Эксперты МВФ отмечают в Меморандуме, что в госбюджете Украины на 2025 год заявлено: власти начнут процесс пенсионной реформы к июлю 2025 года, посредством которого они намерены внедрить систему, которая будет устойчивой и соответствующей законодательству ЕС, сократить многочисленные специальные пенсионные соглашения и снизить правовые риски, вытекающие из текущей сложной пенсионной системы.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.