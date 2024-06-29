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Як будуть діяти графіки відключення світла 30 червня: відповідь "Укренерго"

Ілюстративне фото: в Україні 30 червня світло будуть вимикати цілий день (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 30 червня, в Україні відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"30 червня заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби", - сказано у повідомленні.

Однак в період з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений. Актуальні графіки погодинних відключень можна відстежити на сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах

В "Укренерго" закликали споживати світло відповідально у період, коли воно є.

Проблеми зі світлом в Україні

Після того, як Росія знищила значну частину енергогенерації в Україні ввели погодинні графіки відключення світла. Однак українців попереджають про те, що ситуація з електроенергією може ускладнитись.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що Бурштинська ТЕС в Івано-Франківській області не підлягає відновленню, адже її було атаковано 12 разів.

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Графік відключення світлаБлекаутУкренерго