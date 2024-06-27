UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як будуть діяти графіки відключення світла 28 червня: пояснення "Укренерго"

Ілюстративне фото: в Україні 28 червня світло будуть вимикати цілий день (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у п'ятницю, 28 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"За вказівкою "Укренерго", 28 червня графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - зазначається у повідомленні.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Однак, якщо до графіків будуть застосовані зміни, то  "Укренерго" буде повідомляти окремо.

Відключення світла в Україні

Навесні цього року під час масованих обстрілів Росія знищила понад 80% електрогенерації в Україні. У зв’язку з цим у країні запроваджуються графіки споживання електроенергії, які можуть бути як плановими, так і аварійними. Аварійні графіки застосовуються у разі перевищення денних лімітів споживання.

Нещодавно стало відомо, що в Україні планують скасувати відключення світла на прифронтових територіях. Найближчими днями будуть визначені конкретні райони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графік відключення світлаБлекаутУкренерго