Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: відповідь "Укренерго"

Як повідомили в "Укренерго" прогнозується, що впродовж всієї доби споживання електроенергії буде вищим за встановлені ліміти.

Окрім цього ліміти буде встановлено для усіх областей.

"Завтра, 4 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - сказано у повідомленні.

Відключення світла в Україні

Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною. Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.

Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла - вони можуть бути як графікові, так і екстрені. Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.

Через значне споживання електроенергії у Хмельницькому були змушені скоротити кількість тролейбусів на маршрутах.

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