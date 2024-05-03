Як буде змінюватися курс гривні до долара: НБУ озвучив цілі

"Інтервенції НБУ компенсують структурний дефіцит іноземної валюти та згладжують надмірні коливання курсу. Водночас напрям його руху визначається співвідношенням попиту і пропозиції іноземної валюти", - йдеться в огляді.

Ситуація на ринку на початку 2024 року.

Як зазначили в НБУ, після тимчасового сплеску наприкінці минулого року, у січні - першій половині березня попит на іноземну валюту знизився. Це стало наслідком слабшої економічної активності як через сезонність, притаманну початку року, так і помірніші бюджетні видатки. Додатковим чинником було продовження блокади окремих пунктів пропуску на західному кордоні України, що передусім обмежувало імпорт товарів.

Певний вплив мало й поліпшення курсових очікувань населення на тлі контрольованої ситуації на валютному ринку та позитивних зрушень у питаннях отримання міжнародної фінансової допомоги. Так, наприкінці лютого Рада ЄС схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Також було досягнуто угоди щодо третього перегляду програми з Міжнародним валютним фондом, нагадали в НБУ.

За даними НБУ, з другої половини березня чистий попит на іноземну валюту знову зріс. Це зумовлювалося сезонним збільшенням потреби в ній з боку імпортерів добрив і засобів захисту рослин під час весняно-польових робіт. Також зросла необхідність в імпорті енергоносіїв через інтенсифікацію обстрілів енергетичного сектору. Крім того, збільшилися видатки бюджету, у тому числі після надходження значних обсягів міжнародної фінансової допомоги. Завершення періоду сплати річних податків, обсяги яких в умовах пожвавлення економічної активності та поліпшення фінансових результатів підприємств перевищували минулорічні показники, також позначилось на зростанні попиту на валюту.

"Водночас це було частково компенсоване припливом експортної виручки завдяки стабільному функціонуванню морського коридору. Позитивний ефект мало й посилення валютного нагляду, зокрема заходів з повернення валютної виручки в Україну", - йдеться в огляді.

Коливання курсу

У результаті офіційний обмінний курс гривні до долара коливався в обидва боки, проте сформувалася помірна девальваційна траєкторія - у середньому протягом кварталу гривня послабилася на 4,3%. Утім у квітні долар США зміцнився і на світових фінансових ринках, що зумовило девальвацію більшості валют країн - ОТП України до нього, повідомили в НБУ.

Крім того, на валютному ринку України й надалі спостерігалися позитивні структурні зрушення. Зокрема, зростала його глибина - обсяги операцій банків без участі НБУ в березні були більше ніж утричі вищими, ніж напередодні переходу до керованої гнучкості. Також, різниця між готівковим та офіційним курсом залишалася на низькому рівні - у I кварталі 2024 року вона не перевищувала 2,9%, а наприкінці березня зменшилася до 0,3%. Обидва чинники свідчили про посилення стійкості валютного ринку до ситуативних чинників, йдеться у звіті.

Помірний попит на іноземну валюту впродовж більшої частини І кварталу 2024 року дав змогу НБУ відчутно скоротити інтервенції з продажу іноземної валюти (від’ємне сальдо інтервенцій НБУ знизилося до 5,8 млрд доларів порівняно з 9,3 млрд доларів у ІV кварталі 2023 року) та далі пом’якшувати валютні обмеження, а окремі з них - актуалізувати і відкалібрувати.

Зі зростанням бюджетних видатків валютні інтервенції НБУ наприкінці березня - у квітні збільшилися. Проте з огляду на їх помірний обсяг у І кварталі та рекордні обсяги міжнародної допомоги в березні резерви сягнули високого рівня - 43,8 млрд доларів на кінець березня 2024 року, повідомили в НБУ.

"Інтервенції НБУ й надалі залишатимуться основним механізмом балансування валютного ринку, що дасть змогу зберегти стійкість ситуації та забезпечити помірні курсові коливання", - йдеться в огляді.