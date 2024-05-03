Как будет меняться курс гривны к доллару: НБУ озвучил цели

Обеспечение контролируемой ситуации на валютном рынке Украины остается важным средством воздействия на инфляционные и курсовые ожидания и поддержание умеренной инфляции. Курсовые колебания будут "умеренными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (апрель 2024 года).

"Интервенции НБУ компенсируют структурный дефицит иностранной валюты и сглаживают чрезмерные колебания курса. В то же время, направление его движения определяется соотношением спроса и предложения иностранной валюты", - говорится в обзоре.

Ситуация на рынке начала 2024 года.

Как отметили в НБУ, после временного всплеска в конце прошлого года, в январе – первой половине марта спрос на иностранную валюту снизился. Это стало следствием более слабой экономической активности как из-за сезонности, характерной для начала года, так и более умеренных бюджетных расходов. Дополнительным фактором было продолжение блокады отдельных пунктов пропуска на западной границе Украины, что, прежде всего, ограничивало импорт товаров.

Определенное влияние оказало и улучшение курсовых ожиданий населения на фоне контролируемой ситуации на валютном рынке и положительных сдвигов в вопросах получения международной финансовой помощи. Так, в конце февраля Совет ЕС одобрил начало инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Также было достигнуто соглашение о третьем пересмотре программы с Международным валютным фондом, напомнили в НБУ.

По данным НБУ, со второй половины марта чистый спрос на иностранную валюту снова возрос. Это было обусловлено сезонным увеличением потребности в ней со стороны импортеров удобрений и средств защиты растений во время весенне-полевых работ. Также возросла необходимость в импорте энергоносителей из-за интенсификации обстрелов энергетического сектора. Кроме того, увеличились расходы бюджета, в том числе после поступления больших объемов международной финансовой помощи. Завершение периода уплаты годовых налогов, объемы которых в условиях оживления экономической активности и улучшения финансовых результатов предприятий превышали прошлогодние показатели, также отразилось на росте спроса на валюту.

"В то же время это было частично компенсировано притоком экспортной выручки благодаря стабильному функционированию морского коридора. Положительный эффект имел и усиление валютного надзора, в частности мер по возвращению валютной выручки в Украину", - говорится в обзоре.

Колебания курса

В результате официальный обменный курс гривны к доллару колебался в обе стороны, однако сформировалась умеренная девальвационная траектория – в среднем за квартал гривна ослабла на 4,3%. Впрочем, в апреле доллар США укрепился и на мировых финансовых рынках, что обусловило девальвацию большинства валют стран - ОТП Украины к нему, сообщили в НБУ.

Кроме того, на валютном рынке Украины и дальше наблюдались положительные структурные сдвиги. В частности, росла его глубина - объемы операций банков без участия НБУ в марте были более чем в три раза выше, чем накануне перехода к управляемой гибкости. Также разница между наличным и официальным курсом оставалась на низком уровне - в I квартале 2024 года она не превышала 2,9%, а в конце марта уменьшилась до 0,3%. Оба фактора свидетельствовали об усилении устойчивости валютного рынка к ситуативным факторам, говорится в отчете.

Умеренный спрос на иностранную валюту на протяжении большей части I квартала 2024 года позволил НБУ ощутимо сократить интервенции по продаже иностранной валюты (отрицательное сальдо интервенций НБУ снизилось до 5,8 млрд долларов по сравнению с 9,3 млрд долларов в IV квартале 2023 года) и далее смягчать валютные ограничения, а отдельные из них – актуализировать и откалибровать.

С ростом бюджетных расходов валютные интервенции НБУ в конце марта – в апреле увеличились. Однако, учитывая их умеренный объем в I квартале и рекордные объемы международной помощи в марте, резервы достигли высокого уровня - 43,8 млрд долларов на конец марта 2024 года, сообщили в НБУ.

"Интервенции НБУ и дальше будут оставаться основным механизмом балансировки валютного рынка, что позволит сохранить устойчивость ситуации и обеспечить умеренные курсовые колебания", - говорится в обзоре.