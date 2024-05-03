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Как будет меняться курс гривны к доллару: НБУ озвучил цели

Украина, Пятница 03 мая 2024 09:49
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Как будет меняться курс гривны к доллару: НБУ озвучил цели Фото: курс доллара в 2024 году будет меняться умеренно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Обеспечение контролируемой ситуации на валютном рынке Украины остается важным средством воздействия на инфляционные и курсовые ожидания и поддержание умеренной инфляции. Курсовые колебания будут "умеренными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2024 года).

"Интервенции НБУ компенсируют структурный дефицит иностранной валюты и сглаживают чрезмерные колебания курса. В то же время, направление его движения определяется соотношением спроса и предложения иностранной валюты", - говорится в обзоре.

Ситуация на рынке начала 2024 года.

Как отметили в НБУ, после временного всплеска в конце прошлого года, в январе – первой половине марта спрос на иностранную валюту снизился. Это стало следствием более слабой экономической активности как из-за сезонности, характерной для начала года, так и более умеренных бюджетных расходов. Дополнительным фактором было продолжение блокады отдельных пунктов пропуска на западной границе Украины, что, прежде всего, ограничивало импорт товаров.

Определенное влияние оказало и улучшение курсовых ожиданий населения на фоне контролируемой ситуации на валютном рынке и положительных сдвигов в вопросах получения международной финансовой помощи. Так, в конце февраля Совет ЕС одобрил начало инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Также было достигнуто соглашение о третьем пересмотре программы с Международным валютным фондом, напомнили в НБУ.

Как будет меняться курс гривны к доллару: НБУ озвучил цели

По данным НБУ, со второй половины марта чистый спрос на иностранную валюту снова возрос. Это было обусловлено сезонным увеличением потребности в ней со стороны импортеров удобрений и средств защиты растений во время весенне-полевых работ. Также возросла необходимость в импорте энергоносителей из-за интенсификации обстрелов энергетического сектора. Кроме того, увеличились расходы бюджета, в том числе после поступления больших объемов международной финансовой помощи. Завершение периода уплаты годовых налогов, объемы которых в условиях оживления экономической активности и улучшения финансовых результатов предприятий превышали прошлогодние показатели, также отразилось на росте спроса на валюту.

Как будет меняться курс гривны к доллару: НБУ озвучил цели

"В то же время это было частично компенсировано притоком экспортной выручки благодаря стабильному функционированию морского коридора. Положительный эффект имел и усиление валютного надзора, в частности мер по возвращению валютной выручки в Украину", - говорится в обзоре.

Колебания курса

В результате официальный обменный курс гривны к доллару колебался в обе стороны, однако сформировалась умеренная девальвационная траектория – в среднем за квартал гривна ослабла на 4,3%. Впрочем, в апреле доллар США укрепился и на мировых финансовых рынках, что обусловило девальвацию большинства валют стран - ОТП Украины к нему, сообщили в НБУ.

Кроме того, на валютном рынке Украины и дальше наблюдались положительные структурные сдвиги. В частности, росла его глубина - объемы операций банков без участия НБУ в марте были более чем в три раза выше, чем накануне перехода к управляемой гибкости. Также разница между наличным и официальным курсом оставалась на низком уровне - в I квартале 2024 года она не превышала 2,9%, а в конце марта уменьшилась до 0,3%. Оба фактора свидетельствовали об усилении устойчивости валютного рынка к ситуативным факторам, говорится в отчете.

Как будет меняться курс гривны к доллару: НБУ озвучил цели

Умеренный спрос на иностранную валюту на протяжении большей части I квартала 2024 года позволил НБУ ощутимо сократить интервенции по продаже иностранной валюты (отрицательное сальдо интервенций НБУ снизилось до 5,8 млрд долларов по сравнению с 9,3 млрд долларов в IV квартале 2023 года) и далее смягчать валютные ограничения, а отдельные из них – актуализировать и откалибровать.

С ростом бюджетных расходов валютные интервенции НБУ в конце марта – в апреле увеличились. Однако, учитывая их умеренный объем в I квартале и рекордные объемы международной помощи в марте, резервы достигли высокого уровня - 43,8 млрд долларов на конец марта 2024 года, сообщили в НБУ.

Как будет меняться курс гривны к доллару: НБУ озвучил цели

"Интервенции НБУ и дальше будут оставаться основным механизмом балансировки валютного рынка, что позволит сохранить устойчивость ситуации и обеспечить умеренные курсовые колебания", - говорится в обзоре.

Гибкий курс

Напомним, Национальный банк (НБУ) с октября 2023 г. ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года - 36,57 грн/доллар.

Первоначально курс упал до 36,03 грн/доллар. Затем официальный курс доллара рос и достиг максимума на 22 апреля 2024 года - 39,78 грн/доллар.

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