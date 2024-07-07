Як безпечно зберігати їжу під час вимкнень світла: поради від МОЗ
На тлі відключень світла зберігання їжі також може стати викликом. Особливо це стосується періодів зі спекотною погодою.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
"Рекомендуємо переглянути меню та раціон на користь швидкого, легкого і того, що не швидко псується. У літній період великою частиною харчування можуть стати овочі та фрукти, які можуть зберігатися і без холодильника. Страви потрібно робити якомога простішими, з мінімальною кількістю інгредієнтів. Найкраще зберігаються добре виварені або протушковані продукти", - пише МОЗ.
Як зберегти їжу, коли вимикають “світло”:
- сформуйте запас люду. Тримайте кілька пакетів у морозильній камері. Це, своєю чергою, допоможе зберігати холод в ній;
- підготуйте запас консервів, а також сухих продуктів. Це допоможе підкріпитись, якщо відключення світла будуть довшими;
- рідше відкривайте холодильник.
- використовуйте сухий лід. Це допоможе збільшити тривалість зберігання продуктів до 2 діб.
Після повернення світла:
- продукти, які зберігались при температурі вище +4 довше двох годин, можуть бути небезпечними;
- викидайте продукти, які мають сумнівний вигляд або ж запах;
Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало й про те, як зберегти прохолоду у квартирі під час спеки.
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