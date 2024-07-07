Как безопасно хранить пищу во время отключений света: советы от Минздрава
На фоне отключений света хранение пищи также может стать вызовом. Особенно это касается периодов с жаркой погодой.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).
"Рекомендуем пересмотреть меню и рацион в пользу быстрого, легкого и того, что не быстро портится. В летний период большой частью питания могут стать овощи и фрукты, которые могут храниться и без холодильника. Блюда нужно делать как можно более простыми, с минимальным количеством ингредиентов. Лучше всего сохраняются хорошо вываренные или протушенные продукты", - пишет Минздрав.
Как сохранить еду, когда выключают "свет":
- сформируйте запас еды. Держите несколько пакетов в морозильной камере. Это, в свою очередь, поможет сохранять холод в ней;
- подготовьте запас консервов, а также сухих продуктов. Это поможет подкрепиться, если отключения света будут длиннее;
- реже открывайте холодильник.
- используйте сухой лед. Это поможет увеличить продолжительность хранения продуктов до 2 суток.
После возвращения света:
- продукты, которые хранились при температуре выше +4 дольше двух часов, могут быть опасными;
- выбрасывайте продукты, которые имеют сомнительный вид или запах;
Напомним, РБК-Украина также рассказывала и о том, как сохранить прохладу в квартире во время жары.
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