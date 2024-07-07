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Как безопасно хранить пищу во время отключений света: советы от Минздрава

Воскресенье 07 июля 2024 22:34
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Как безопасно хранить пищу во время отключений света: советы от Минздрава Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне отключений света хранение пищи также может стать вызовом. Особенно это касается периодов с жаркой погодой.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

"Рекомендуем пересмотреть меню и рацион в пользу быстрого, легкого и того, что не быстро портится. В летний период большой частью питания могут стать овощи и фрукты, которые могут храниться и без холодильника. Блюда нужно делать как можно более простыми, с минимальным количеством ингредиентов. Лучше всего сохраняются хорошо вываренные или протушенные продукты", - пишет Минздрав.

Как сохранить еду, когда выключают "свет":

  • сформируйте запас еды. Держите несколько пакетов в морозильной камере. Это, в свою очередь, поможет сохранять холод в ней;
  • подготовьте запас консервов, а также сухих продуктов. Это поможет подкрепиться, если отключения света будут длиннее;
  • реже открывайте холодильник.
  • используйте сухой лед. Это поможет увеличить продолжительность хранения продуктов до 2 суток.

После возвращения света:

  • продукты, которые хранились при температуре выше +4 дольше двух часов, могут быть опасными;
  • выбрасывайте продукты, которые имеют сомнительный вид или запах;

Напомним, РБК-Украина также рассказывала и о том, как сохранить прохладу в квартире во время жары.

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Министерство здравоохранения Украины Холодильник
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