Как безопасно хранить пищу во время отключений света: советы от Минздрава

На фоне отключений света хранение пищи также может стать вызовом. Особенно это касается периодов с жаркой погодой.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

"Рекомендуем пересмотреть меню и рацион в пользу быстрого, легкого и того, что не быстро портится. В летний период большой частью питания могут стать овощи и фрукты, которые могут храниться и без холодильника. Блюда нужно делать как можно более простыми, с минимальным количеством ингредиентов. Лучше всего сохраняются хорошо вываренные или протушенные продукты", - пишет Минздрав.

Напомним, РБК-Украина также рассказывала и о том, как сохранить прохладу в квартире во время жары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.