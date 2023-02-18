Як безпечно використовувати великі газові балони вдома: українцям нагадали правила
Через постійні відключення світла українці почали частіше використовувати великі газові балони. Громадянам нагадали, як безпечно користуватися балонами вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ в Telegram.
Використовувати великі газові балони можна лише у приватних будинках. Розміщувати їх у багатоповерхівках чи високих будинках заборонено.
Також важливо дотримуватися таких правил:
- розташовувати балон якнайдалі від сонячних променів на відстані не менше півметра від газової плити та метра - від нагрівальних приладів;
- у приміщенні, де розташований балон, має бути справна система вентиляції. Також варто щодня провітрювати це приміщення;
- регулярно перевіряти, щоб на балоні й шлангу, приєднаному до нього, не було пошкоджень.
Також українців закликають заправляти балони лише у спеціальних місцях, не на АЗС чи з автомобільних цистерн для перевезення газу.
Балон потрібно наповнювати лише на 85%. Решта об'єму потрібна, щоб залишалося місце для розширення газу при зміні температури.
Нагадаємо, 9 лютого у Дарницькому районі Києва пролунав потужний вибух на території колишнього заводу. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон, внаслідок чого обвалилася будівля і виникнула пожежа.
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