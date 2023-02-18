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Как безопасно использовать большие газовые баллоны дома: украинцам напомнили правила

Новина українською →
Украина, Суббота 18 февраля 2023 09:15
Как безопасно использовать большие газовые баллоны дома: украинцам напомнили правила Фото: украинцам напомнили, как безопасно использовать газовые баллоны (olx com)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за постоянных отключений света украинцы стали чаще использовать большие газовые баллоны. Гражданам напомнили, как безопасно пользоваться баллонами дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.

Использовать большие газовые баллоны можно только в частных домах. Размещать его в многоэтажках или высоких домах запрещено.

Также важно соблюдать следующие правила:

  • располагать баллон как можно дальше от солнечных лучей на расстоянии не менее полуметра от газовой плиты и метра - от нагревательных приборов;
  • в помещении, где находится баллон, должна быть исправная система вентиляции. Также следует ежедневно проветривать это помещение;
  • регулярно проверять, чтобы на баллоне и шланге, подсоединенном к нему, не было повреждений.

Также украинцев призывают заправлять баллоны только в специальных местах, не на АЗС или из автомобильных цистерн для перевозки газа.

Баллон нужно наполнять всего на 85%. Остальной объем нужен, чтобы оставалось место для расширения газа при изменении температуры.

Напомним, 9 февраля в Дарницком районе Киева произошел мощный взрыв на территории бывшего завода. По предварительной информации, взорвался газовый баллон, в результате чего обрушилось здание и возник пожар.

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