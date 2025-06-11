Як безпечно прибрати бітум з авто без полірування: перевірені способи

Влітку є кілька способів "прикрасити" своє авто чорними бітумними плямами та тонкою павутинкою асфальтової смоли. І так само є кілька способів позбутись цього "орнаменту".

Про кілька методів прибрати з фарби бітумні "нитки" і плями читайте в матеріалі РБК-Україна .

Чому бітум треба якнайшвидше прибрати

Чорні смолисті речовини, що застосовуються у складі асфальту і під час дорожніх робіт, можуть проникати у шар лаку та фарби кузова. І позбутися цих слідів не завжди вдається навіть хімічними засобами чи глибоким поліруванням.

Зеленкувато-темні плями та дрібні "нитки", що залишаються після бітуму, стають особливо помітними на світлих автомобілях. Якщо їх не прибрати негайно, протягом кількох годин, вони можуть назавжди змінити вигляд кузова.

Зазвичай свіжі забруднення можна видалити спеціальними засобами або підручними речовинами. Проте, якщо смола залишалася на поверхні кілька годин, її агресивна основа може проникнути в лакофарбове покриття, залишивши зеленкувато-чорні або сіро-зелені сліди.

Як очистити машину від бітуму

Спеціальний рідкий засіб . Він може бути фірмовий, у красивій упаковці, аерозольний чи з розпилювачем. Не гірший ефект зазвичай мають і вітчизняні пляшки з препаратами під умовною назвою "Антибітум". Різниця - у зручності тари і ароматах: фірмовий пахне цукеркою, а наш гасом. Діяти треба згідно інструкції.

. Він може бути фірмовий, у красивій упаковці, аерозольний чи з розпилювачем. Не гірший ефект зазвичай мають і вітчизняні пляшки з препаратами під умовною назвою "Антибітум". Різниця - у зручності тари і ароматах: фірмовий пахне цукеркою, а наш гасом. Діяти треба згідно інструкції. Пальне. Бензин і дизпаливо теж є розчинниками. Різниця буде, можливо, у гіршій ефективності і у запаху. Технологія в цілому та сама, що й у спеціальних рідких засобів: спочатку бітум треба змочити для пом’якшення, потім - стирати плями щедро змоченим віхтиком.

Бензин і дизпаливо теж є розчинниками. Різниця буде, можливо, у гіршій ефективності і у запаху. Технологія в цілому та сама, що й у спеціальних рідких засобів: спочатку бітум треба змочити для пом’якшення, потім - стирати плями щедро змоченим віхтиком. Підручні засоби . Якщо бітум вже кілька годин робить свою чорну справу, в’їдаючись у лак, а знайти спеціальний препарат вам не вдається, завітайте до найближчої господарчої крамниці. Гас, уайт-спірит, засіб для очищення скла та подібні слабкі розчинники теж допоможуть вам.

. Якщо бітум вже кілька годин робить свою чорну справу, в’їдаючись у лак, а знайти спеціальний препарат вам не вдається, завітайте до найближчої господарчої крамниці. Гас, уайт-спірит, засіб для очищення скла та подібні слабкі розчинники теж допоможуть вам. Маргарин. Зрештою, рятівний засіб, який не дасть бітуму назавжди зіпсувати лакофарбове покриття, знайдеться у найближчому гастрономі. Звичайний маргарин в цілому може подолати свіжі бітумні сліди (перевірено автожурналістами РБК-Україна).

Фото: Проїхавши влітку місце ремонту дороги бажано незабаром зупинитись і роздивитись борти машини на предмет наявності бітуму (фото GettyImages)

Додаткові поради щодо бітумних плям

Після проїзду ділянки дороги, що ремонтується, або ділянки чорного, масного на вигляд асфальту, варто зупинитися. І витратити три хвилини, щоб перевірити стан лакофарбового покриття в зоні колісних арок, порогів, дверей, а також переднього бампера.

Будьте обережні, щоб у нападі ретельності не подряпати поверхню машини. Уникайте жорстких губок, брудних тканин та абразивних речовин. Акцентуємо конкретно: після застосування зворотного боку кухонної мочалки машину доведеться полірувати.

Висновок

Бітум дійсно може зіпсувати лак і фарбу на авто. Тому якщо ви мандруєте дорогами, які влітку часто ремонтують або які просто не відрізняються високою якістю, майте в багажнику препарат-антибітум, й велику м’яку серветку.

Інший спосіб боротьби з плямами - це попередня обробка кузова восковою поліроллю чи нанопрепаратом типу "рідке скло". Досвідчені автовласники наносять такий захист двічі на рік: перед зимовим і літнім сезоном. Віск створює захисний шар, який перешкоджає проникненню смол у структуру фарби.