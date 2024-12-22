Як безпечно повернутися на деокуповані території: пояснення ДСНС

На жаль, є чимало прикладів, коли окупанти залишали після себе заміновані житлові будинки, приватні автомобілі та навіть тіла загиблих. Це жорстокі та підступні дії, що порушують всі можливі закони та правила ведення війни. Але саме такою є тактика ворога. Тому в першу чергу потрібно подбати про свою безпеку і діяти обережно.

Перш ніж повертатися до звільненого населеного пункту, необхідно дочекатися офіційного дозволу від місцевої влади. Фахівці піротехнічних підрозділів ДСНС повинні провести обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Якщо все ж вирішили повернутися додому, дотримуйтеся наступного порядку: