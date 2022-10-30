Як безпечно пересуватися звільненими територіями: поради від ДСНС

Звільнені території України засмічені вибухонебезпечними предметами, які залишили після себе російські окупанти. Українцям дали поради, як безпечно пересуватися деокупованими територіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Рятувальники зазначають, що навіть після первинного обстеження звільнених територій повертатися до населених пунктів вкрай небезпечно. Тому в ДСНС нагадали українцям правила безпечної поведінки:

користуйтесь асфальтними і бетонними дорогами;

не підходьте до покинутих будівель, автівок, блокпостів;

не чіпайте зброї, техніки чи будь-яких підозрілих предметів;

не заходьте у ліси й лісосмуги, сади, на поля й городи.

Також відстежувати небезпечні зони можна у мобільному застосунку "Розмінування України". Інтерактивна мапа у режимі реального часу показує ймовірні та підтверджені загрози. Якщо особа потрапить у червону (небезпечну) зону, застосунок одразу про це повідомить.

Встановити застосунок "Розмінування України" можна на смартфони Android та Apple.