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Як безпечно пересуватися звільненими територіями: поради від ДСНС

Фото: українцям пояснили, як безпечно пересуватися звільненими територіями (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Звільнені території України засмічені вибухонебезпечними предметами, які залишили після себе російські окупанти. Українцям дали поради, як безпечно пересуватися деокупованими територіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Рятувальники зазначають, що навіть після первинного обстеження звільнених територій повертатися до населених пунктів вкрай небезпечно. Тому в ДСНС нагадали українцям правила безпечної поведінки:

  • користуйтесь асфальтними і бетонними дорогами;
  • не підходьте до покинутих будівель, автівок, блокпостів;
  • не чіпайте зброї, техніки чи будь-яких підозрілих предметів;
  • не заходьте у ліси й лісосмуги, сади, на поля й городи.

Також відстежувати небезпечні зони можна у мобільному застосунку "Розмінування України". Інтерактивна мапа у режимі реального часу показує ймовірні та підтверджені загрози. Якщо особа потрапить у червону (небезпечну) зону, застосунок одразу про це повідомить.

Встановити застосунок "Розмінування України" можна на смартфони Android та Apple.

Нагадаємо, у Харківській області на невідомій вибухівці підірвався суддя.

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