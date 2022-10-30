RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как безопасно передвигаться по освобожденным территориям: советы от ГСЧС

Фото: украинцам объяснили, как безопасно передвигаться по освобожденным территориям (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Освобожденные территории Украины засорены взрывоопасными предметами, которые оставили после себя российские оккупанты. Украинцам дали советы, как безопасно передвигаться по деоккупированным территориям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Спасатели отмечают, что даже после первичного обследования освобожденных территорий возвращаться в населенные пункты крайне опасно. Поэтому в ГСЧС напомнили украинцам правила безопасного поведения:

  • пользуйтесь асфальтными и бетонными дорогами;
  • не подходите к заброшенным зданиям, автомобилям, блокпостам;
  • не трогайте оружие, технику или какие-либо подозрительные предметы;
  • не заходите в леса и лесополосы, сады, поля и огороды.

Также отслеживать опасные зоны можно в мобильном приложении "Разминирование Украины". Интерактивная карта в режиме реального времени показывает возможные и подтвержденные угрозы. Если человек попадет в красную (опасную) зону, приложение сразу об этом уведомит.

Установить приложение "Разминирование Украины" можно на смартфоны Android и Apple.

Напомним, в Харьковской области на неизвестной взрывчатке взорвался судья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСВойна в УкраинеВойна России против Украины