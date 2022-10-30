Як безпечно пересуватися звільненими територіями: поради від ДСНС
Звільнені території України засмічені вибухонебезпечними предметами, які залишили після себе російські окупанти. Українцям дали поради, як безпечно пересуватися деокупованими територіями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Facebook.
Рятувальники зазначають, що навіть після первинного обстеження звільнених територій повертатися до населених пунктів вкрай небезпечно. Тому в ДСНС нагадали українцям правила безпечної поведінки:
- користуйтесь асфальтними і бетонними дорогами;
- не підходьте до покинутих будівель, автівок, блокпостів;
- не чіпайте зброї, техніки чи будь-яких підозрілих предметів;
- не заходьте у ліси й лісосмуги, сади, на поля й городи.
Також відстежувати небезпечні зони можна у мобільному застосунку "Розмінування України". Інтерактивна мапа у режимі реального часу показує ймовірні та підтверджені загрози. Якщо особа потрапить у червону (небезпечну) зону, застосунок одразу про це повідомить.
Встановити застосунок "Розмінування України" можна на смартфони Android та Apple.
Нагадаємо, у Харківській області на невідомій вибухівці підірвався суддя.
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