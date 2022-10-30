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Как безопасно передвигаться по освобожденным территориям: советы от ГСЧС

Новина українською →
Украина, Воскресенье 30 октября 2022 12:29
Как безопасно передвигаться по освобожденным территориям: советы от ГСЧС Фото: украинцам объяснили, как безопасно передвигаться по освобожденным территориям (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Освобожденные территории Украины засорены взрывоопасными предметами, которые оставили после себя российские оккупанты. Украинцам дали советы, как безопасно передвигаться по деоккупированным территориям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Спасатели отмечают, что даже после первичного обследования освобожденных территорий возвращаться в населенные пункты крайне опасно. Поэтому в ГСЧС напомнили украинцам правила безопасного поведения:

  • пользуйтесь асфальтными и бетонными дорогами;
  • не подходите к заброшенным зданиям, автомобилям, блокпостам;
  • не трогайте оружие, технику или какие-либо подозрительные предметы;
  • не заходите в леса и лесополосы, сады, поля и огороды.

Также отслеживать опасные зоны можно в мобильном приложении "Разминирование Украины". Интерактивная карта в режиме реального времени показывает возможные и подтвержденные угрозы. Если человек попадет в красную (опасную) зону, приложение сразу об этом уведомит.

Установить приложение "Разминирование Украины" можно на смартфоны Android и Apple.

Напомним, в Харьковской области на неизвестной взрывчатке взорвался судья.

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