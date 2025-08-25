Як безпечно користуватися громадським Wi-Fi і захистити свої дані від хакерів

Як працює схема

Організувати публічну мережу просто: достатньо мобільного роутера або навіть смартфона. Далі - справа техніки: точка отримує нейтральну назву на кшталт GUEST_WIFI і з'являється в списку доступних мереж у кафе, готелі або коворкінгу. Користувач обирає її - і мимоволі відкриває доступ до своєї онлайн-активності.

Через такий Wi-Fi шахраї можуть:

перехоплювати логіни та паролі

перенаправляти на фейкові сторінки авторизації

встановлювати на пристрої шкідливі програми.

Іноді підробка має максимально переконливий вигляд: мережа може мати те саме ім'я та пароль, що й офіційна точка доступу. У такому разі гаджет під'єднається до тієї, у якої сигнал сильніший - і далеко не завжди це буде "правильний" Wi-Fi.

Будьте обережні з мережами, до яких ви підключаєтеся (фото: Lifehacker)

Як захиститися

Підключайтеся тільки до тих мереж, що вказані на офіційних табличках, у меню закладів або на сайтах. У разі сумнівів - уточнюйте у персоналу.

З обережністю ставтеся до мереж без пароля і без стартової сторінки з інформацією про заклад.

Зверніть увагу на назви: надто загальні на кшталт Free_WiFi або GUEST мають насторожити.

Якщо бачите дві однакові назви в списку - краще не підключатися, поки не перевірите у співробітників, яка з мереж справжня.

Будьте уважні до сторінок авторизації: фейкові версії часто просять занадто багато даних або виглядають непрофесійно.

І головне: для банківських операцій та інших чутливих завдань використовуйте тільки домашню мережу. За можливості - підключайте VPN, оновлюйте пристрої та видаляйте публічні мережі після використання.

VPN - ваша перша лінія захисту (фото: Lifehacker)