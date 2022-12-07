UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як безпечно користуватися генераторами: поради від рятувальників

Фото: ДСНС назвали правила безпечного користування генераторами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

Через відключення світла, спровокованими російськими обстрілами, українці почали скуповувати генератори. Але разом з тим почали траплятися нещасні випадки пов'язані з недотриманням правил користування генераторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал ДСНС України в Telegram.

Рятувальники розповіли, що вночі вівторка у селі Білогородка Київської області, через неправильну експлуатацію бензинового генератора, отруїлася чадним газом 18-річна дівчина. Рятівники передали потерпілу медикам. Наразі вона перебуває у Боярській центральній районній лікарні.

У звязку з цим в ДСНС нагадали українцям основні правила користування генераторами:

  • Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі.
  • Не можна встановлювати у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних випадків.
  • Встановлювати генератор треба так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше 6 метрів. Це важливо, бо під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.
  • Заправляти генератор треба лише на відкритому повітрі й тримати паливо якомога далі (через ризик пожежі).

"Неухильно дотримуйтеся правил пожежної безпеки! Бережіть себе, оточуючих та своє майно!", - наголосили рятувальники.

Нагадаємо, рятувальники, враховуючи атаки ворога на об'єкти енергетики, дали поради з підготовки до блекауту в Україні.

Раніше ми писали, що державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула майже тисячу "Пунктів незламності" по всій країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСвідключеня світлагенератор