Как безопасно пользоваться генераторами: советы от спасателей

Из-за отключения света, спровоцированного российскими обстрелами, украинцы начали скупать генераторы. Но вместе с тем начали случаться несчастные случаи, связанные с несоблюдением правил пользования генераторами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал ГСЧС Украины в Telegram.
Спасатели рассказали, что ночью вторника в селе Белогородка Киевской области из-за неправильной эксплуатации бензинового генератора отравилась угарным газом 18-летняя девушка. Спасатели передали потерпевшую медикам. В настоящее время она находится в Боярской центральной районной больнице.
В связи с этим в ГСЧС напомнили украинцам основные правила пользования генераторами:
"Неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя, окружающих и свое имущество!", - подчеркнули спасатели.
Напомним, спасатели, учитывая атаки врага на объекты энергетики, дали советы по подготовке к блекауту в Украине.
Ранее мы писали, что государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям развернула почти тысячу "Пунктов несокрушимости" по всей стране.
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